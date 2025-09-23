Las incógnitas en el crimen de Toño, el ganadero asesinado en Ribadesella, no cesan: se ha decretado el secreto de actuaciones

Giro en el caso del asesinato al ganadero en Ribadesella: la cuñada tiene sospechas de su hermana, pareja de la víctima

Compartir







Las incógnitas en el crimen de Toño, el ganadero de Ribadesella, continúan. Esta semana, la jueza titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís dictaba el secreto de las actuaciones tras recibir los primeros atestados y otros informes, pero, ¿qué se sabe hasta ahora del crimen?

El suceso ocurrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Cuevas del Agua, en Ribadesella, donde el hombre fallecido recibió numerosos golpes a la salida de su domicilio. Fue la cuñada del fallecido la que dio la voz de alarma a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios no lograron recuperar al hombre, del que certificaron su muerte.

Las incógnitas del caso

Algo que extraña mucho es que los perros del fallecido no ladraron ni reaccionaron al ver entrar a dos desconocidos y al presenciar que su dueño estaba siendo atacado. Algunas hipótesis hablan de que los culpables de acabar con la vida de Toño, el ganadero de 60 años, podría tratarse de gente de su círculo cercano.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Barcelona un fugitivo vinculado a la preparación de dos asesinatos en Suecia

María del Mar, la mujer del ganadero, asegura que vio a dos encapuchados golpeando a la víctima. Sin embargo, ninguna cámara de seguridad grabó a estos supuestos asesinos saliendo de la vivienda. Los agentes que están al cargo de la investigación tampoco pueden contar con el testimonio de ningún vecino.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La versión de la mujer de Toño: ella asegura que también recibió golpes

La mujer del ganadero apalizado hasta la muerte en las puertas de su casa de Ribadesella asegura que también recibió varios golpes de los asesinos de Toño cuando esta intentó defenderle. Así lo declaró a la Guardia Civil quienes continúan buscando pistas sobre los autores del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Eran “dos encapuchados grandes y fuertes” explicaba la viuda a Televisión del Principado de Asturias. En el momento de la agresión ella se encontraba en la cocina cuando vio cómo los dos individuos golpeaban a Toño, de 60 años, mientras este en el suelo les pedía que le dejasen en paz que no tenía dinero.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cuando salió para auxiliarle “ellos eran muy fuertes, me tiraron, me dieron en la cabeza y me pisaron la mano”, afirma la mujer que asegura “no podía levantarse”.

La cuñada sospecha ahora de su propia hermana

El caso ha dado un giro radical después de las declaraciones de la cuñada ante las autoridades, que sospecha ahora de su hermana: "No sé si me hermana me ha podido tender una trampa, si fue ella lo podía hacer cualquier día y no cuando estuviera yo allí", ha manifestado.

Según El Comercio, la cuñada ha manifestado a los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que tiene sospechas de su hermana y que "no le cuadran muchas cosas de las que me ha dicho". Así, asegura que ella "no escuchó ni vio nada" hasta que bajó y vio la víctima tirada en el suelo con la cabeza abierta.

Posibles problemas familiares por una herencia

Al parecer Toño, propietario de la ganadería Maella, tenía problemas con sus familiares por una herencia, hecho que investiga la Guardia Civil para encontrar a los autores del asesinato.

La Guardia Civil ha hablado con el entorno de la víctima para sacar alguna conclusión y poder orientar la investigación, que se centra en sus familiares y conocidos como posibles autores del asesinato.