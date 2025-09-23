Giro en el caso del asesinato al ganadero en Ribadesella: la cuñada sospecha de su hermana

La cuñada del ganadero asesinado en Ribadesella sospecha de su hermana, pareja de la víctima

La mujer del ganadero muerto en Ribadesella asegura que fue agredida por los asesinos de Toño

La jueza titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís ha dictado el secreto de las actuaciones en el caso de la muerte violenta de un ganadero en Ribadesella.

Según recoge El Comercio, las contradicciones de la declaración de la mujer y su hermana han llevado a la jueza a tomar esta decisión. Según el medio, la cuñada ha manifestado a los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que tiene sospechas de su hermana y que "no le cuadran muchas cosas de las que me ha dicho". Así, asegura que ella "no escuchó ni vio nada" hasta que bajó y vio la víctima tirada en el suelo con la cabeza abierta.

"No sé si me hermana me ha podido tender una trampa, si fue ella lo podía hacer cualquier día y no cuando estuviera yo allí", ha manifestado.

Al parecer Toño, propietario de la ganadería Maella, tenía problemas con sus familiares por una herencia, hecho que investiga la Guardia Civil para encontrar a los autores del asesinato.

El ganadero falleció tras recibir una paliza

El suceso ocurrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Cuevas del Agua, en Ribadesella, donde el hombre fallecido recibió numerosos golpes a la salida de su domicilio.

Fue la cuñada del fallecido la que dio la voz de alarma a la Guardia Civil. La víctima de 60 años de edad, y con domicilio en Ribadesella, fue agredida supuestamente por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio. Los servicios sanitarios no lograron recuperar al hombre, del que certificaron su muerte.

La versión de la mujer de Toño: ella asegura que también recibió golpes

María del Mar, la mujer del ganadero apalizado hasta la muerte en las puertas de su casa de Ribadesella también recibió varios golpes de los asesinos de Toño cuando esta intentó defenderle, así lo declaró a la Guardia Civil quienes continúan buscando pistas sobre los autores del suceso.

Eran “dos encapuchados grandes y fuertes” explicaba la viuda a Televisión del Principado de Asturias.

En el momento de la agresión ella se encontraba en la cocina cuando vio cómo los dos individuos golpeaban a Toño, de 60 años, mientras este en el suelo les pedía que le dejasen en paz que no tenía dinero.

Cuando salió para auxiliarle “ellos eran muy fuertes, me tiraron, me dieron en la cabeza y me pisaron la mano”, afirma la mujer que asegura “no podía levantarse”.