La mujer, detenida en Ciudad Real, captaba a sus víctimas por Internet y ofrecía curaciones milagrosas

La detenida amenazó a una afectada con supuestas “consecuencias” si dejaba de pagar las sesiones

La Policía Nacional ha arrestado en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, a una mujer acusada de hacerse pasar por vidente y engañar a una vecina con supuestas terapias milagrosas, consiguiendo que le entregara más de 70.000 euros.

Según informó este jueves la Policía Nacional en una nota de prensa, la detenida ya acumulaba varias denuncias por hechos similares y se promocionaba en internet para atraer a nuevas víctimas.

Sesiones fraudulentas

Una vez establecía contacto, citaba a las personas en encuentros sucesivos en los que exigía nuevos pagos para continuar con los presuntos tratamientos de sanación.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que atravesaba un momento personal y familiar muy delicado y que sufría una fuerte depresión. En ese contexto, acudió a la supuesta vidente, quien se aprovechó de su situación asegurándole que padecía un posible cáncer de pecho y de útero y que solo podía salvarse si seguía abonando costosas sesiones.

Amenazas y presión económica

La víctima, atemorizada por las advertencias, llegó a pedir préstamos para poder hacer frente a los pagos. La presunta estafadora incluso llegó a amenazarla a ella y a sus familiares con supuestas “consecuencias” si interrumpía el tratamiento.

El timo de la falsa vidente

La Policía ha recordado que este tipo de fraude, conocido como el timo de la falsa vidente o del santero, se basa en técnicas de ingeniería social dirigidas a personas solitarias, con depresión o graves problemas, para ganarse su confianza y ofrecerles soluciones milagrosas a precios desorbitados.

En algunos casos, estas redes cuentan con cómplices que reparten folletos o hacen campañas en internet y redes sociales mediante anuncios y páginas web. Además, junto a la estafa económica, pueden concurrir otros delitos como acoso, coacciones, amenazas o vulneración de la intimidad.