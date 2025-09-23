Carlos Plá Rocío Doñoro Valencia, 23 SEP 2025 - 16:05h.

Le llegó a enviar 8.800 euros a Ainur, una presunta mujer de Kazajistán que contactó con él por email y con la que entabló una relación a distancia

Investigan a un joven por estafar 40.000 euros a un vecino de Éibar, Guipúzcoa: fingió ser una mujer francesa

Nacho decidió darle de nuevo una oportunidad al amor después de perder a su pareja en las Navidades de 2022. "Cuando me divorcié de mi mujer me quedé muy mal emocionalmente y pude salir adelante gracias a ella, así que cuando murió me vi en el pozo de nuevo", cuenta el jubilado.

Con la intención de encontrar una compañera de vida, empezó a entrar en páginas de citas, pero descubrió que la mayoría de perfiles eran falsos y lo dejó. Pero el 29 de noviembre de 2024 llegó a su correo electrónico un email de Ainur, una supuesta mujer de Kazajistán. "Me dijo que tenía 43 años, que era médico de una aldea y que buscaba hombres serios porque había tenido una mala experiencia con un hombre de su país", relata.

Al principio Nacho sospechó de ella. "Me sorprendió que contactara conmigo por email y me dijo que me había visto en redes sociales", explica.

A partir de ese momento comenzaron a hablar. "Me contó su vida y me lo fui creyendo".

Tras varias semanas de contactos, Nacho le propuso que podrían hablar por teléfono porque Ainur hablaba español. "Me dijo que no podía por su compañía de teléfono y porque su móvil era malo. Se lo comenté a un amigo y me dijo que era sospechoso. Yo entonces se lo dije a ella y me envió un vídeo para que no sospechara".

Antes le había enviado fotos suyas y finalmente cayó en el engaño. "Me quedé atrapado porque nunca me pedía dinero", asegura.

Le envió 8.800 euros

Pero eso cambió, después de que Nacho le dijera que quería ir a su país a conocerla. "Ella me dijo que eso no podía ser, que su familia no lo vería bien porque en su país las mujeres van primero a casa de los hombres y de la otra manera quedaría marcada".

Fue entonces, cuando Ainur le propuso visitarlo en Benidorm durante la Navidad. "Me comentó que había tenido problemas con el banco y que le tenía que enviar dinero para los billetes y le mandé 2.100 euros".

Cuando parecía que su primer encuentro estaba cerca, ella volvió a pedirle dinero para sacar una visa para salir del país. "Dijo que necesitaba 10.000 euros, yo le envíe 2.300 más que era lo que tenía, pero me contestó que necesitaba aún 4.400 euros más y pedí un anticipo a un familiar que me estaba pagando un piso que le había vendido y se lo mandé".

Tras enviarle 8.800 euros, fijaron una fecha a finales de enero para el encuentro. Ella iba a volar desde Kazajistán hasta Madrid. Ese día Nacho cogió un autobús desde Alicante para recibirla en el aeropuerto, pero cuando iba de camino surgió un nuevo contratiempo. "Me contó que la habían detenido en la aduana con un icono que su madre le había dado como regalo para mí y que la detuvieron porque era una pieza de arte que no se podía sacar del país".

Para conseguir su libertad, necesitaba 22.000 euros más. Nacho desesperado acudió a bancos, incluso a prestamistas para conseguirlos, pero todos se lo negaron. "Menos mal porque yo me habría empeñado".

Sin el dinero, contactó con un programa de televisión donde quería contar la historia de la que el creía su pareja. Pero tras analizar su caso, destaparon el engaño. "Me dijeron que las imágenes de ella eran creadas por Inteligencia Artificial. No me lo podía creer", afirma.

Estafa de libro

Unos días después, decidió acudir a una comisaría a denunciarlo. "Enseguida la agente me aseguró que se trataba de una estafa del amor de libro".

Engañado y con todos sus ahorros perdidos, decidió enfrentarse con los supuestos amigos de Ainur con los que mantenía relación y entonces se cortó la comunicación definitivamente. "La gente pensará que soy un pardillo, pero me gustaría decir a la gente que le pase algo parecido que se lo cuente a su mejor amigo y que le haga caso y no de deje llevar".

Con una pensión de 1.000 euros y sin dinero en el banco, Nacho tuvo que dejar el piso en alquiler en el que vivía en Benidorm. "Ahora vivo en un piso compartido, pero estoy muy bien. Me afecto psicológicamente, pero lo he superado", afirma.