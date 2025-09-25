Carlos Loriente, cura detenido por posesión de droga: "Quieren hacer daño a la iglesia y a mí"

'El programa de Ana Rosa' habla con el cura detenido por posesión de droga

El cura detenido en Málaga por posesión de drogas fue denunciado por difamación en un caso de abusos sexuales

Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, fue interceptado en la madrugada del lunes 22 de septiembre en la vía pública de Torremolinos con varias sustancias estupefacientes en cantidades que superaban lo que se consideraría consumo personal. Entre ellas, más de una decena de papelinas de droga de diseño y una balanza de precisión, motivo por el cual fue arrestado. 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con él.

"No quiero azuzar la ola mediática, que es lo que han pretendido los filtradores e intoxicadores. Quieren hacer daño a la Iglesia y a mí", explicaba. Él no ha querido dar más explicaciones sobre lo sucedido, pero los que sí han querido hablar son sus vecinos de Toledo: "Tenía una actitud muy soberbia, no daba los buenos días, no se presentaba".

Vecina del cura detenido: "Conducía de manera temeraria y fumaba muchísimo"

A nadie del vecindario le ha sorprendido el escándalo: "Quizás estábamos esperando a que esto explotara". Sara, vecina del cura detenido, detalla que desde hace ya un tiempo veían entrar y salir a hombres de la casa: "Chicos de diferentes nacionalidades, con pintas extrañas, a los que abría la puerta y ya se metían en su casa. Cuando llegaban a la ubicación que él mandaba, al no disponer de un número en esa vivienda, a la puerta que llamaban era a mi casa familiar, a lo largo de estos últimos meses a lo mejor hemos recibido como 10 visitas".

Además, explica que los hábitos que tenía que no eran habituales de un cura: "Conducía de manera temeraria, llegaba a altas horas de la madrugada conduciendo rápido, fumaba muchísimo".

Sin embargo, no todos los vecinos opinan igual y en 'Vamos a ver' algunos salieron en defensa del sacerdote: "Un chaval tan majo... si no es una trama, no tiene otra explicación. Para nosotros es una amenaza o algo que le han hecho. Veo imposible que él solo se metiese en esto".