TenerifeCuando se acaban de cumplir cuatro años de la erupción en La Palma, el Cabildo de Tenerife ha ensayado este viernes un simulacro de riesgo volcánico en el municipio de Garachico, una iniciativa incluida en el programa europeo EU-Modex de protección ante las emergencias. Informan en el vídeo Romen García y Antonio Valverde.

Este ejercicio insular ha implicado a unos 1.000 efectivos de seguridad y emergencias, entre ellos la Guardia Civil, la Policía Nacional, Bomberos, Policía Local, agentes forestales y personal de Cruz Roja. El motivo, subrayan, es que "hay que estar preparados para no tener que prepararse después".

El simulacro busca poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía, involucrando a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población de los municipios afectados, según ha explicado el propio Cabildo tinerfeño.

Expertos y especialistas en emergencias, así como miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios insulares y regionales, han enfrentado distintas situaciones, ejercicios e incidencias en el marco de cinco escenarios con los que se examinan sus respuestas para conocer las fortalezas y debilidades del sistema.

Mensajes de ES-Alert

Recuerda el Cabildo tinerfeño que el sistema ES-Alert es la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada. De este modo, su objetivo pasa informar de manera inmediata sobre evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad, garantizando que los ciudadanos reciban instrucciones claras y oportunas.

Durante el simulacro de erupción volcánica en Garachico, se ha activado para alertar a la población de este municipio y de El Tanque sobre las pruebas programadas, pero también a toda la población de la isla, subrayando que se trata de un ejercicio simulado y que no hay motivo de alarma ni riesgo real.

De este modo, ha sonado a las 9:00 horas a la población de Garachico para proceder a su evacuación; a las 9:20 horas, a toda la población de la isla de Tenerife; a las 12:00 horas, a la población de El Tanque, con motivo del inicio del confinamiento; a las 13:00 horas, de nuevo a la población de El Tanque, para el fin del confinamiento; y a las 13:00 horas, a la población de Garachico para finalizar la evacuación.