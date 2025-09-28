Las autoridades están investigando lo ocurrido con un barco pesquero que fue escoltado hasta Gijón

La tripulación habría amenazado al capitán y al armador del barco

Las autoridades investigan lo ocurrido con un barco pesquero que fue escoltado este sábado hasta Gijón ante unas posibles amenazas de la tripulación al capitán de la embarcación.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, la Guardia Civil de Asturias tuvo conocimiento poco antes de las 15.00 horas del sábado, al tener conocimiento de que la tripulación que se encontraba faenando a unas doce millas al norte de Ribadesella, pudiera haber amenazado al capitán y al armador del barco, el cual también se encontraba a bordo.

El barco fue escoltado hasta su atraque en el Espigón II del Puerto de El Musel

Ante el temor que pudieran causar algún daño al barco, pusieron rumbo al puerto de El Musel. Por parte de la Guardia Civil, se activó la patrullera 'Rio Tormes' del Servicio Marítimo Provincial de Asturias.

Pusieron rumbo al encuentro del pesquero. Tras establecer contacto visual con el barco al norte de Villaviciosa y contactar con el capitán, la situación se encontraba normalizada, sin ser necesario ningún tipo de intervención en el mar.

El barco fue escoltado hasta su atraque en el Espigón II del Puerto de El Musel. Donde esperaban efectivos de la Sección Fiscal de la Guardia Civil de dicho Puerto, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Asturias, quienes han abierto una investigación sobre los hechos ocurridos.