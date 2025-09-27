La colisión entre un turismo y una ambulancia ha dejado cuatro heridos, entre ellos un bebé, en la localidad de Gibraleón, Huelva

Los cuatro heridos del accidente han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

HuelvaCuatro personas, una de ellas un bebé, han resultado heridas en la tarde de este sábado tras una colisión entre un turismo y una ambulancia en Gibraleón (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 ha informado en una nota que han recibido a las 16.00 horas un aviso por un vehículo y una ambulancia que habían chocado en la carretera HU-3105, en el cruce con la N-431, con posibles personas heridas.

Trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del siniestro, han resultado heridas cuatro personas, un hombre de 42 años, dos mujeres de 42 y 51 y un bebé de un año. Todos los heridos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.