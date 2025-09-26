El abogado de las exmonjas del convento se muestra esperanzado en que se estimen los recursos que van a presentar

Las exmonjas de Belorado recurren el desahucio y piden anular la fecha que dictó el juez

BurgosLa defensa de las exmonjas del monasterio de Belorado, Burgos, ha solicitado al Juzgado de Briviesca que deje sin efecto el desahucio previsto para el 3 de octubre y presentará este lunes los recursos de apelación contra la sentencia del pasado julio que condenaba a las exreligiosas a desalojar el cenobio.

El abogado de las exclarisas, Florentino Aláez, en declaraciones recogidas por EFE, ha explicado que, si bien esperaban que el Juzgado tomase la iniciativa y suspendiese el desahucio del 3 de octubre, dado que conoce la existencia de un primer recurso de apelación presentado a principios de mes, han optado por solicitarlo expresamente.

Considera que el señalamiento del próximo viernes solo tiene efecto si las exmonjas -ocho en total- no recurrieran la sentencia, pero existiendo ya un primer recurso y presentándose los otros siete este lunes 29, no cabe que se las desahucie sin que la Audiencia Provincial haya resuelto las apelaciones.

Aláez ha indicado que están ultimando los siete escritos de apelación, y apurarán los plazos pues el 29 de septiembre es el último día que tienen para recurrir la sentencia, que se emitió el 31 de julio, solo dos días después de que se hubiera celebrado en Briviesca la vista oral por la demanda de desahucio.

A partir de ahí, la Audiencia Provincial deberá resolver las apelaciones, y Aláez se muestra esperanzado ya que, según ha explicado, el primer recurso -que presentaron a principios de septiembre a modo de avanzadilla- le tocará resolverlo al mismo magistrado que ha resuelto a su favor en otros asuntos del cisma de Belorado.

En los recursos, el abogado pide la suspensión del desahucio por prejudicialidad civil y, al mismo tiempo, argumenta que se debe de declarar nulo el procedimiento y repetirlo o, en su caso, desistir de la demanda.

El abogado ha indicado que, lo lógico, es que todos los recursos se resuelvan al mismo tiempo y estima que la decisión de la Audiencia Provincial podría llegar a tardar hasta dos o tres meses, por ese motivo está convencido de que el 3 de octubre no habrá desahucio en Belorado.

Una sentencia y dos fechas de desahucio

El pasado 31 de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca emitió sentencia en la que daba la razón a la Iglesia católica condenando a las exmonjas a desalojar el monasterio con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacían voluntariamente, al no quedar demostrada su propiedad sobre el cenobio.

Se abría entonces un plazo de 20 días hábiles para recurrir la sentencia, sin contar con agosto que es un inhábil para la justicia, por lo que las exreligiosas disponen hasta el 29 de septiembre, según su abogado.

Además, en el auto de señalamiento de la vista oral se incluía también el 12 de septiembre como fecha del desahucio. Sin embargo, el juzgado lo suspendió ante la existencia de un primer recurso y la posibilidad de presentar los siete restantes a lo largo del mes de septiembre, señalando el 3 de octubre como nueva fecha para la salida de las exmonjas.