"Es muy triste que se acabe con la vida de una bebé que venía en perfecto estado de salud", destacan desde El Defensor del Paciente

La Sanidad andaluza tendrá que pagar 283.600 euros por negligencia médica: mandó a casa con paracetamol a un paciente que murió con neumonía bilateral por covid

Compartir







Ciudad RealLos padres de una recién nacida que falleció a causa de las numerosas negligencias y la asistencia deficiente sufrida en el Hospital de Tomelloso, Ciudad Real, serán indemnizados con 160.000 euros por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

La asociación de El Defensor del Paciente ha informado del acuerdo llegado entre los familiares de la bebé fallecida y el Sescam, a través de un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real.

PUEDE INTERESARTE Baleares pagará 80.000 euros por una negligencia médica a una paciente con un esguince que derivó en cuatro trombosis

Los hechos se remontan a los días 14 y 15 de noviembre de 2013, cuando la madre, N.M.L., acudió a las Urgencias del Hospital General de Tomelloso en la semana 40+2 de gestación de su primera hija tras pasar un embarazo normal, por una rotura de membranas.

Tardaron más de 5 horas en monitorizarla

En un comunicado de prensa, la asociación El Defensor del Paciente ha relatado que, pese a que durante la asistencia médica se apreció en la parturienta que presentaba liquido meconial de color verdoso y amarillento, no se procedió a una monitorización continua y se tardaron más de 5 horas en monitorizarla.

PUEDE INTERESARTE La sanidad madrileña es condenada a pagar 60.000 euros por la muerte de una anciana con covid

Debido al tiempo perdido y constatando sufrimiento fetal en el feto, se decidió practicar una cesárea urgente, tras la cual la bebé, Valeria, nació cubierta en grandes cantidades de meconio y, aun habiendo pasado por un grave episodio de aspiración meconial, la recién nacida fue enviada a la habitación donde se obviaron "los evidentes signos de hipotonía e hipoactividad" que padecía, sin proceder a la monitorización de la recién nacida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Le provocaron la rotura del pulmón derecho y el colapso del pulmón izquierdo

Dada la situación de Valeria, tuvo que ser intubada, aunque se le practicó de manera incorrecta, lo que provocó la rotura del pulmón derecho y el colapso del pulmón izquierdo. Según la demanda, una simple radiografía habría permitido comprobar la colocación y evitar el daño, recoge La Tribuna de Ciudad Real.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante la gravedad, se decidió el traslado de la menor al Hospital La Mancha Centro (Alcázar de San Juan) en el que finalmente la bebé sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció, ya que el "daño era irreversible".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La asociación ha defendido que, si se hubiese actuado de manera diligente en el Hospital de Tomelloso y si se hubiesen seguido los protocolos, la recién nacida no habría sufrido ningún daño ni se habría causado su fallecimiento.

La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, lamenta lo sucedido: "Es muy triste que se acabe con la vida de una bebé que venía en perfecto estado de salud y que se frustren la tremenda ilusión de unos padres que esperaban a su primera hija por una absoluta falta de diligencia en el seguimiento de un parto".