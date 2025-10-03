Los médicos piden un estatuto propio, que las guardias computen en la jubilación y una mejor conciliación

Sanidad rechaza sus condiciones por "inaceptables" y mantiene su propuesta pese a tres años de negociación

Compartir







Los médicos están convocados este viernes a una nueva jornada de huelga en protesta por el borrador planteado por el Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, unas negociaciones que se mantienen bloqueadas.

Los sindicatos que impulsan el paro son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), con el respaldo del Foro de la Profesión Médica, la Organización Médica Colegial y otras entidades.

PUEDE INTERESARTE Tres de cada cuatro médicos de Atención Primaria se sienten desprotegidos por la Administración

Concentraciones en todo el país

Además del paro, sindicatos autonómicos han convocado concentraciones en numerosas ciudades españolas. En Madrid se transformará en una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta la sede del Ministerio de Sanidad, promovida por la asociación Amyts.

Los convocantes reclaman un marco regulador propio para los médicos, separado del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional ajustada, una normativa de jornada laboral que garantice descanso y conciliación, y que las guardias computen para la jubilación, entre otras reivindicaciones.

Sanidad rechaza las condiciones planteadas

El Ministerio de Sanidad considera "inaceptable" la petición de CESM y SMA de redactar un texto exclusivo para los médicos, donde las guardias y la atención de urgencias tengan carácter voluntario, al entender que dejaría "la continuidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en una situación de incertidumbre y arbitrariedad".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, advierte de que parte de sus exigencias superan las competencias del Ministerio, ya que corresponden a la legislación laboral y a las comunidades autónomas. En cuanto a la jornada laboral, la propuesta ministerial fija un máximo de 48 horas semanales, incluidas las guardias, que no podrán rebasar las 17 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tres años de negociaciones sin acuerdo

Tras tres años de conversaciones, Sanidad y los sindicatos se han reunido de nuevo esta semana, la última vez el pasado miércoles, pero sin éxito. La huelga se mantiene y el Ministerio ha descartado retirar su última propuesta, que recoge aportaciones autonómicas y que los sindicatos califican como un "retroceso" respecto a borradores anteriores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así, este viernes los médicos vuelven a parar por segunda vez en 2025, después de la protesta del pasado 13 de junio, la primera en cinco años, con idénticas reivindicaciones.

Las reclamaciones cuentan también con el respaldo de la Organización Médica Colegial (OMC), que reclama "una normativa justa y adaptada a la realidad de la profesión médica", pues "es la única manera de atraer y retener talento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitando la fuga de profesionales".

"No se trata solo de condiciones laborales, sino de asegurar la excelencia profesional y la equidad en la atención sanitaria", ha subrayado la OMC.

Otros sindicatos también rechazan la propuesta

Además, el pasado miércoles otros sindicatos sanitarios que negocian con Sanidad, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, se concentraron ante el ministerio de Mónica García para exigir que continúe el diálogo y rechazar el último borrador, al considerarlo un "retroceso histórico" en materia de condiciones laborales.