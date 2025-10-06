Alberto Rosa 06 OCT 2025 - 17:16h.

Los agentes han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, a la espera de la autopsia del bebé

En Ceuta continúa la conmoción por la muerte de un bebé de solo nueve días la pasada madrugada. La Policía ha detenido a los padres y al tío de la víctima. Los hechos se produjeron en una vivienda de la calle Alférez Provisional, donde la Científica continúa investigando para recabar cualquier dato relevante en el suceso.

Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda. A la llegada de los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido, por lo que se procedió a la detención de sus progenitores y del hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble.

Tal y como han asegurado los vecinos a EFE, era habitual escuchar gritos en el interior de la vivienda, al no ser la primera vez que discutía el matrimonio arrestado. Ha sido, según han contado los presentes a ‘El Faro de Ceuta’, una noche “interminable” en la que están “sin dormir”, afectados por todo lo que ha pasado.

El matrimonio tiene otro niño de cuatro años

Los agentes han iniciado una investigación para esclarecer el suceso sin que todavía se pueda determinar si el fallecimiento del recién nacido se produjo por algún golpe. Es por ello que hay que esperar a conocer los resultados de la autopsia para determinar el origen de las lesiones que presenta el bebé. Después serán clave los interrogatorios a los tres detenidos.

El matrimonio detenido tiene otro niño de cuatro años, aunque no se ha concretado si este estaba presente también en el interior de la vivienda en el momento de los hechos. Las líneas de investigación también apuntan a conocer el entorno escolar de este niño y su círculo más cercano por si pueden derivarse datos que ayuden a la investigación. La calle Alférez Provisional está integrada por cinco portones de cuatro pisos cada uno de ellos y un bajo, y está situada a escasos cien metros de una Comisaría de la Policía Nacional.