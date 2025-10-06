Ya un Tribunal de Palermo señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento en 2022

No obstante, la justicia desestima el recurso de apelación de la familia Biondo “por ser cosa juzgada”

La justicia abre la puerta a que la muerte del cámara de televisión, Mario Biondo, entonces marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, no fuera un suicidio y plantea la posibilidad del homicidio.

El italiano Mario Biondo murió en mayo de 2013. La Audiencia de Madrid ha reconocido que su fallecimiento pudo no haber sido un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento.

La resolución de la Audiencia de Madrid señala: “Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida”. Pese a ello, la Audiencia, según informan medios como El Periódico o ABC , desestima el recurso de apelación “por cosa juzgada”.

La familia de Biondo siempre ha mantenido que el cámara de televisión no se suicidó.

Un comunicado del despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del fallecido, recoge que el Tribunal subraya que “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”.

“Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados.

La familia Biondo busca reabrir el caso

“Por este motivo hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos -finaliza Leire López-, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas”, reza el comunicado.

La abogada señala que “la Audiencia de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido”.

Los abogados de la familia Biondo interpusieron una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias, las certezas del caso y la tesis del suicidio.

Su denuncia se sustentaba principalmente en la resolución del juzgado italiano. El magistrado recoge en su escrito que “los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio”, argumentos acogidos por la Audiencia de Madrid. En Italia, la causa también fue archivada debido a la imposibilidad de continuar con la investigación.