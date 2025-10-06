Exclusiva| Madre de Mario Biondo, tras la resolución de la audiencia: "Reconoce que a mi hijo le mataron"

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Santina, madre de Mario Biondo, tras el nuevo giro en el caso Biondo

La Audiencia de Madrid reconoce que “hay indicios” de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio

Nuevo giro en el caso Biondo, la Audiencia de Madrid reconoce que existen indicios de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio. Se cumplen doce años desde que el cuerpo del cámara de televisión fue hallado en el interior de la vivienda que compartía con su esposa. Desde el primer momento, hubo muchas dudas sobre las causas de su fallecimiento. Su familia siempre lo tuvo claro, no fue un suicidio, sino un homicidio. En 2022, el Tribunal de Palermo ya lo afirmó en una resolución, señalando que se trataba de un asesinato.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Santina, madre de Mario Biondo, tras la última decisión de la justicia española: "Finalmente, también en España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto... terrible".

Santina, madre de Mario Biondo, sobre Raquel Sánchez Silva: "Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho"

Además, nos cuenta si cree que Raquel Sánchez Silva tuvo algo que ver: "No lo sé, pero su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado".

También comenta la relación que mantiene con la presentadora: "Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala".