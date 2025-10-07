El informe de 'Hogar Sí' advierte de que el sinhogarismo puede afectar a personas de cualquier edad o perfil social

Ocho de cada diez ciudadanos creen que el problema debe abordarse con fondos públicos y más inversión en vivienda

Una encuesta de la organización 'Hogar Sí' estima que 4,1 millones de personas en España han dormido alguna vez en la calle debido a dificultades económicas.

El estudio, titulado Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos, fue elaborado por la consultora 40dB a partir de 1.500 entrevistas y publicado este martes.

El sinhogarismo, un problema extendido

A la pregunta “¿Has experimentado alguna vez dificultades económicas que te hayan obligado a dormir en la calle o en algún espacio público abierto?”, un 10,1% de los encuestados respondió afirmativamente, lo que extrapolado al conjunto de la población equivale a más de cuatro millones de personas.

Además, el 22,4% afirmó haber tenido que alojarse temporalmente en casa de amigos o familiares (unos 9,2 millones de personas), el 10,9% reconoció haber dormido en lugares no concebidos como vivienda (4,5 millones) y el 8,1% acudió a albergues o alojamientos de emergencia (3,3 millones).

“Estas cifras confirman que el sinhogarismo no es un problema marginal ni exclusivo de perfiles concretos: es una situación que puede afectar a personas de diferentes generaciones y trayectorias vitales, y que muchas veces pasa desapercibido hasta que se cronifica”, señala Hogar Sí en el informe.

Percepción social y apoyo ciudadano

El estudio también revela que el 74,5% de la población cree que el sinhogarismo ha aumentado en la última década, en relación directa con la crisis de acceso a la vivienda. Las emociones que genera esta realidad son principalmente tristeza (64,6%), indignación (35,1%) y compasión (34,7%), mientras que apenas un 2,1% muestra indiferencia.

Asimismo, más del 80% de los encuestados apoyaría a partidos que se comprometan con la erradicación del sinhogarismo, y el 63% estaría dispuesto a pagar más impuestos si se garantiza una política eficaz para conseguirlo.

El 81,7% considera que el sinhogarismo debe abordarse con recursos públicos, y el 77% cree que deben destinarse más fondos a programas de vivienda. Casi la mitad (47,8%) opina que los recursos actuales son insuficientes.

Los albergues, una respuesta insuficiente

El informe destaca que casi el 60% de las plazas para personas sin hogar siguen estando en albergues, aunque el 73,6% de los ciudadanos considera que no son la solución. Además, el 92% está de acuerdo con que la vivienda asequible es clave para prevenir o resolver el sinhogarismo.

Entre las propuestas de Hogar Sí se incluye mejorar los sistemas de medición, reconocer las causas estructurales del problema, como la falta de vivienda, empleo e ingresos estables, y erradicar la aporofobia mediante políticas inclusivas.

“Es el momento de actuar con decisión y transformar las políticas y así cumplir con la demanda ciudadana de que ninguna persona viva en la calle, ni pase más tiempo del necesario en un alojamiento de emergencia hasta acceder a un hogar”, subraya el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Día Mundial del sinhogarismo

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 28.552 personas utilizaron centros asistenciales en algún momento del año 2022 en España. Sin embargo, las entidades que trabajan en el ámbito estiman que la cifra real podría alcanzar las 37.000 personas.

La presentación del informe se enmarca en los actos organizados por Hogar Sí con motivo del Día Mundial del Sinhogarismo, que se celebra el próximo 10 de octubre, y coincide con el lanzamiento de la campaña #NadieFuera, destinada a concienciar sobre la urgencia de erradicar esta realidad social.