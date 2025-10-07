Rocío Martín 07 OCT 2025 - 08:34h.

Los vecinos del edificio relatan que fue una tarde de "gran escándalo", con horas de discusiones, gritos y portazos

Los vecinos de la vivienda de Ceuta donde ha aparecido un bebé de nueve días muerto: "Ha sido una noche interminable"

CeutaEste lunes, un matrimonio era detenido de madrugada en Ceuta por la muerte de su bebé, de tan solo nueve días. El hermano del hombre y tío del pequeño también fue arrestado por el suceso.

Los hechos se produjeron en una vivienda de la calle Alférez Provisional. El suceso tuvo lugar cerca de la medianoche de este domingo, en el bajo de uno de los portales de esta zona, situada frente al instituto de Secundaria Siete Colinas, y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.

La madre pidió ayuda a gritos

Según recoge el medio local El Pueblo de Ceuta, los testigos relatan que, tras una tarde de "gran escándalo", con horas de discusiones, gritos y portazos, la madre del menor salió de casa pidiendo ayuda, sobre las 23.30 horas de la noche, gritando "el niño está muerto".

A la llegada de la Policía Nacional los agentes comprobaron que el bebé estaba fallecido, por lo que se procedió a la detención de sus progenitores y del hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble.

Investigación para esclarecer el suceso

Los agentes han iniciado una investigación para esclarecer el suceso sin que todavía se pueda determinar si el fallecimiento del recién nacido se produjo por algún golpe, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El cuerpo del bebé fue trasladado de madrugada en un coche de la funeraria para la práctica de la autopsia, que revelará las causas exactas de la muerte.

Este lunes, la Policía Científica se ha desplazado hasta la vivienda, que permanece precintada y con todas las ventanas cerradas, para recoger datos y pruebas dentro de la investigación, que permanece abierta.

El matrimonio tiene otro niño, de 4 años, aunque no se ha concretado si este se encontraba también en el interior de la vivienda en el momento de los hechos.