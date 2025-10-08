Un ajuste de cuentas es el móvil que baraja la Guardia Civil en el caso de los dos hombres tiroteados este martes en una zona rural del litoral de Lorca (Murcia),

LorcaUn ajuste de cuentas es el móvil que baraja la Guardia Civil en el caso de los dos hombres tiroteados este martes en una zona rural del litoral de Lorca (Murcia), cuyos cadáveres fueron encontrados en una casa y en el interior del maletero de un coche, a solo unos kilómetros de distancia uno de otro.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el primer cadáver fue descubierto a las 13:50 horas en una vivienda de El Cantal, una pequeña aldea de apenas 60 habitantes, por la empleada del hogar. Se trata de un hombre italiano de 65 años con antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, que presentaba heridas de bala en una pierna y en el abdomen.

Unas dos horas después, en el kilómetro 154 de la carretera RM332, frente al bar 'Ramonete', en la pedanía lorquina del mismo nombre de apenas un millar de habitantes y situada a unos kilómetros de El Cantal, se localizaba un coche con impactos de bala y restos de sangre.

Los agentes encontraron en el maletero un cadáver con signos de violencia por arma de fuego, que aún está sin identificar.

Las diligencias, declaradas secretas

La Guardia Civil ha desplegado un importante dispositivo de seguridad terrestre y aéreo en la zona y no ha ofrecido más detalles del suceso ni tampoco de la identidad de las víctimas.

Las diligencias han sido declaradas secretas.