Las autoridades revisan cámaras para esclarecer el homicidio de Antonio Campos, el funcionario que apareció en un maletero en El Ejido

El teléfono móvil y el seguimiento del rastro digital de Antonio Campos, el funcionario municipal de 54 años hallado muerto la pasada semana en su vehículo en San Agustín, El Ejido, puede ser clave para resolver su crimen, que se mantiene bajo secreto de sumario y con un sospechoso en prisión provisional.

Vecino de Berja y muy conocido en la localidad por su trayectoria en el ámbito municipal, su faceta cofrade y su labor como investigador, su cuerpo sin vida fue localizado el 29 de septiembre con evidentes signos de violencia. Estaba maniatado y en el interior del maletero de su coche, estacionado en la citada barriada ejidense.

Desde entonces, el juzgado instructor coordina las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar el grado de participación del sospechoso que se encuentra detenido, así como si habría cómplices.

Reconstruyen los movimientos de Antonio Campos gracias al teléfono móvil

En la búsqueda de pruebas que lleven a resolver el crimen, fuentes de la investigación citadas por EFE han precisado que las pesquisas de la Guardia Civil incluyen el estudio del historial de Google Maps del teléfono de la víctima, junto con la agenda de contactos, los registros de llamadas y otros datos de localización, algo que habría permitido reconstruir con detalle sus desplazamientos.

Junto a ello, además, se han revisado las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de El Ejido, así como a esa línea tecnológica de la investigación se ha sumado el análisis de rastros dactilares obtenidos en los registros practicados el 2 de octubre en presencia del único investigado, por ahora, por el crimen: un joven de 23 años detenido como presunto autor de lo que, por el momento, se investiga como un presunto delito de homicidio, sin descartarse que la calificación pueda modificarse conforme avance la instrucción.

La detención del sospechoso de la muerte del funcionario en El Ejido

La reconstrucción del recorrido del funcionario con el historial de Google Maps y otros datos digitales, así como el conjunto de las pesquisas realizadas, llevaron a las autoridades a reforzar los indicios de la posible implicación del arrestado en la muerte violenta de la víctima.

Tras acometer su detención, el sospechoso permanece ahora en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras los informes periciales y tecnológicos continúan.

Conmoción en Berja por el crimen del funcionario

Tras conocerse lo ocurrido, el Ayuntamiento de Berja, manifestando la conmoción sentida en la localidad, expresó su “más sentido pesar” por el fallecimiento de Antonio Campos, a quien han definido como “una persona muy querida y apreciada” en el municipio.

“En estos momentos de dolor, la Corporación Municipal se une al sentimiento de su familia, amigos y allegados, trasladándoles nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto. Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado”, escribieron en su comunicado, difundido a través de las redes, y en el que se despiden con un “descanse en paz”.

Junto a esta manifestación, residentes de la localidad protagonizaron también una concentración frente al consistorio mostrando su repulsa y exigiendo justicia.