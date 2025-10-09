El hombre fue localizado sin vida dos horas y media después del aviso

En el dispositivo participaron equipos de la Guardia Civil, GREIM y Protección Civil

Un hombre de 64 años ha perdido la vida este miércoles mientras practicaba parapente en las inmediaciones del municipio de Sestrica, en Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se recibió a las 16.03 horas, cuando se alertó de un posible siniestro entre las localidades de Viver de la Sierra y Morés, lo que motiv�ó la puesta en marcha de un amplio dispositivo de búsqueda. En el operativo participaron dos patrullas de la Guardia Civil, el GREIM de Huesca, tres equipos de Protección Civil, un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y otro del 112.

Hallado a escasos metros del casco urbano

El cuerpo sin vida del parapentista fue localizado a las 18.45 horas, a unos 300 metros del casco urbano de Sestrica. Las autoridades han abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Otro accidente mortal en Loja, Granada

El pasado agosto de 2025, un parapentista falleció en Loja (Granada) tras sufrir una caída en la zona de Peñón Prieto, habitual punto de aterrizaje. El 1-1-2 recibió el aviso a las 19:45 horas por parte de la Policía Local, y se activó a los servicios de emergencia, la Guardia Civil y el Centro de Coordinación y Rescate, pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Fallece Felix Baumgartner, el paracaidista récord

En julio de 2025, el famoso paracaidista austríaco Felix Baumgartner, conocido por romper la barrera del sonido en 2012 al lanzarse desde la estratosfera, murió a los 56 años en un accidente de parapente en Porto Sant’Elpidio (Italia).

Según medios como Sky Sport Austria, “Baumgartner perdió el control de un parapente motorizado debido a una repentina indisposición y se estrelló en la piscina de un hotel”. Todo apunta a que habría sufrido un paro cardiaco previo al impacto.

Dos heridos graves en Alarilla, Guadalajara

También en agosto de 2025, un hombre de 45 años y una mujer de 35 resultaron heridos graves al caer con su parapente en una zona de difícil acceso de La Muela, en la localidad de Alarilla (Guadalajara). El 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 17.54 horas y movilizó a los servicios de emergencia, que lograron rescatar a las víctimas tras un complicado operativo.

Un deporte de riesgo que exige precaución

Los recientes accidentes demuestran los riesgos del parapente, una disciplina que requiere experiencia, condiciones meteorológicas favorables y medidas de seguridad estrictas. La práctica debe realizarse siempre en zonas habilitadas y bajo supervisión profesional.