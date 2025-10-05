Antoni Mateu 05 OCT 2025 - 09:00h.

La criminóloga María Aperados desvela los elementos más importantes a los que hay que prestar atención cuando navegamos por internet

Los riesgos de comprar medicamentos online: "Podemos recibir fármacos falsificados o caer en otras estafas"

Aunque internet es un lugar que cuenta con muchas virtudes, es también un sitio que no está exento de riesgos. En este sentido, la criminóloga María Aperador da a conocer cuáles son los fundamentos psicológicos de los ciberataques y de las estafas por internet.

Más allá de los conocimientos a nivel tecnológico, la experta pone encima de la mesa aquellos elementos a los que hay que prestar atención fuera del ámbito digital. De hecho, una de las claves que da a la hora de prevenir que nos estafen son las emociones y cómo los ciberdelincuentes pueden jugar con ellas a la hora de “hacernos llevar por el camino que ellos quieren sin que nosotros nos estemos dando cuenta”.

Los ‘dark patterns’ o patrones oscuros de las páginas web que visitamos

La configuración del escenario, explica Aperador, “es el primer paso para que los ciberdelincuentes nos lleven por el camino que nosotros creemos seguro, pero que en realidad es una trampa”.

La experta pone el foco en varias casuísticas en las que podemos estar cayendo en un camino de patrones oscuros de navegación, en elementos cotidianos del mundo digital:

“Imagínate que estás en una web que es de tu confianza, que aparentemente visitas a menudo. De repente, te están empezando a salir muchos más anuncios de lo habitual. O te están empezando a salir un montón mensajes en los que te dicen que te van a regalar un iPhone.

La primera alerta que habría que seguir es preguntarse realmente si nos van a regalar algo de verdad. Al final de todo se basa en el sentido común y lo que ocurre en este caso es que utilizan disparadores psicológicos para impulsarnos a hacer algo. Los regalos, los premios, los botones brillantes, el FOMO --abreviación que corresponde a la expresión inglesa "Fear Of Missing Out", miedo a perderse algo--.

Estos elementos no van a aparecer en la página web real que tú sueles visitar, pero sí que aparecerán en una web hipotética que haya sido replicada. Todos los Dark Patterns que están prohibidísimos, pero los usan entonces, ya que la web no es real. Aquí hay que prestar atención a si estamos en la web que toca”, explica Aperador.

Declaraciones ficticias de personas famosas, escasez de productos y emergencias

Además de utilizar el nombre de cabeceras de medios de comunicación para dar veracidad —y forma al entorno—, la experta también incide en otro tipo de trampa en la que se puede caer cuando se trata de una 'ciberestafa':

“Por ejemplo, entras en una página donde ve una oferta, pero con mensajes extremadamente llamativos, o decirte que estás en la oportunidad única porque solo queda un viaje disponible… También la suplantación de personas famosas es otro de los patrones, ya que aquí se aprovechan del desconocimiento técnico de muchas personas de edades más avanzadas. Uno de los ejemplos más clásicos es que, en la zona de los comentarios de alguien, un estafador se hace pasar por Brad Pitt, va dejando señuelos y la persona estafada ha creído que en algún momento habrá estado hablando con Brad Pitt”, concluye.