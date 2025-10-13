Rocío Martín 13 OCT 2025 - 10:57h.

El médico Jesús Candel murió a los 46 años al no poder superar el cáncer de pulmón que padecía

Conocido como 'Spiriman', fue un referente en la lucha por la sanidad pública

Compartir







Este lunes 13 de octubre se cumplen tres años del fallecimiento del médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman. El sanitario fallecía tras no superar el cáncer de pulmón que padecía hacía más de dos años.

El médico anunciaba por primera vez en agosto de 2020 el diagnóstico de su enfermedad, y tras dos años en los que pasó por varias fases y tratamientos, finalmente falleció a los 46 años de edad.

Spiriman, un referente en la lucha por la sanidad pública

Candel se convirtió en todo un referente en la lucha por la sanidad pública. Presidía la asociación Justicia por la Sanidad, desde la que se canalizaron numerosas manifestaciones y protestas en toda Andalucía por este objetivo. Fue el principal promotor de las manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria en Granada, que fue posteriormente derogada.

Candel creó la Asociación Justicia por la Sanidad y en los últimos tiempos centró sus esfuerzos en su colaboración con la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, que nacía con el objeto, entre otros, de tratar los efectos del cáncer en la calidad de vida de los pacientes.

Su lucha contra el cáncer

A lo largo de más de dos años de enfermedad, desde que le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis, pasó de compartir su perspectiva como médico a hacerlo como paciente y relató su experiencia a los millones de seguidores que tenía y mantiene en redes sociales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue en el verano de 2020 cuando por primera vez anunciaba su batalla contra la enfermedad. Tras varios meses de tratamiento, Spiriman había pasado por distintas fases de la enfermedad. En febrero de 2021 anunciaba que comenzaba a superar el cáncer, pero solo meses volvía a informar de una recaída y a comienzos del verano de 2022 confirmaba que se tenía que volver a someter al tratamiento de quimioterapia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, tras más de dos años de lucha, fallecía el 13 de octubre.

'Lucha por la vida', el libro póstumo de Jesús Candel

'Lucha por la vida' es el título del libro póstumo de Jesús Candel en el que el médico reunió distintas claves para mejorar la salud y hacer frente a la enfermedad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Basado en su propia experiencia como médico y paciente, esta publicación recoge las principales claves del método que integra la práctica de ejercicio físico, una alimentación saludable y una buena gestión emocional como herramientas para afrontar la enfermedad.

Tras su fallecimiento en octubre de 2022, entre su legado, dejó este libro listo para publicar y que vio la luz de la mano de Ediciones Martínez Roca. Con su "naturalidad característica", Candel muestra en el libro una realidad difícil a raíz del diagnóstico de su cáncer, y abre un camino para ayudar a los lectores a descubrir su propia fuerza, informaban desde Ediciones Martínez Roca.