La desesperada petición de Jordi Sabaté, enfermo de ELA: "Me va la vida en ello"

El activista Jordi Sabaté Pons ha lanzado una desesperada petición en sus redes sociales

El 'youtuber' ha utilizado sus redes para pedir los servicios de un auxiliar de enfermería

El activista Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA, ha lanzado una desesperada petición en sus redes sociales. El 'youtuber' ha utilizado sus redes para pedir los servicios de un auxiliar de enfermería: "Soy enfermo de ELA con traqueo y PEG, y vivo en Barcelona ciudad. Indispensable tener conocimientos en traqueotomía con ventilación mecánica invasiva 24h", explica.

"Indispensable tener permiso de trabajo, hago contrato indefinido de 40h semanales. Turno de noche, con posibilidad de hacer turnos rotativos de tardes y fines de semana. Abstenerse enfermeros y médicos en trámites de homologación del título en España", añade.

La desesperación de Jordi Sabaté: "No encuentro a nadie. Esto es un infierno"

Sin embargo, pese a la petición pública ante sus más de 127.000 seguidores en X, antiguo Twitter, asegura que no ha encontrado todavía a nadie que ocupe ese puesto de trabajo: "No encuentro a nadie. Esto es un infierno", lamentaba.

Tras recibir algunas críticas por sus condiciones para la propuesta laboral, el activista ha querido aclarar algunos puntos: "1- No quiero enfermeros ni médicos en proceso de homologación del título en España, porque lógicamente, cuando les homologan el titulo se van y, es una tortura volver a buscar personal, además es ilegal", comienza.

"2- Los que me decís que busco auxiliar de enfermería, con funciones de enfermero, no tenéis ni idea de lo que pago", continúa. "3- Me perturba mucho que se me critique a mí, que estoy desesperado para poder seguir vivo y, encontrar a alguien que lo haga posible, en vez de criticar que no haya ayudas públicas para elegir vivir", zanja.

La lucha de Jordi Sabaté para visibilizar la ELA

Jordi Sabaté se ha consagrado en redes sociales por su auténtica lucha para visibilizar la ELA y para reclamar ayudas para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El activista, de 40 años, fue diagnosticado hace una década de esta enfermedad sin tratamiento que afecta a más de 4.000 personas en España y que no tiene cura, no es el único que insiste en que las ayudas son insuficientes para vivir con ELA.

Cabe recordar que la Ley ELA, cuya propuesta fue aprobada por unanimidad en marzo de 2022, se quedó sin tramitar el Congreso de los Diputados por la convocatoria de elecciones, y aún no se ha implementado tras casi medio centenar de aplazamientos para enmiendas.