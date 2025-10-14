El programa consigue hablar con el hombre acusado de dejar a decenas de pacientes con tratamientos dentales a medias

‘El tiempo justo’ sigue tirando del hilo del escándalo de la clínica dental de Granada, donde cerca de treinta pacientes aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa. Este lunes conocíamos su historia: tratamientos pagados y nunca terminados, una clínica cerrada desde febrero y un propietario desaparecido sin dar explicaciones.

Hoy, el programa ha dado un paso más y una reportera ha conseguido localizar y hablar con el supuesto responsable de la clínica, un hombre que supuestamente no es dentista, pero que, según los vecinos, vive rodeado de lujos: coches de alta gama, motos de agua, cacerías y una vivienda en una de las mejores zonas de Granada.

“Vive como un rey, pero no devuelve el dinero”

Desde el barrio granadino donde residía, los vecinos aseguran vivir atemorizados. “Tiene familiares conflictivos y nadie se fía de él”, cuenta una vecina a las cámaras. Algunos incluso denuncian haber sido también víctimas del supuesto estafador: “A mí me ha engañado con 5.000 euros”, afirma una mujer, mientras otro vecino cifra su pérdida en 10.000.

Pese a las múltiples acusaciones, el hombre ha negado tajantemente cualquier delito. Frente a las cámaras de ‘El tiempo justo’, respondía así a las preguntas de la reportera:

“Está todo estudiado. Cada paciente tiene su historial. Todos los tratamientos están firmados por los pacientes”, defendía con calma. Incluso aseguraba que los afectados “no quisieron continuar en otras clínicas” y que “todo se puede demostrar”.

Sin embargo, cuando la periodista le recordó que una de las pacientes le había ganado un juicio, el hombre lo negó con rotundidad: “Eso es mentira. Si el juicio hubiera salido, ya se sabría.”

Los afectados lo desmienten: “No nos ha llamado"

Las declaraciones del supuesto dentista han encendido todavía más a los afectados, que aseguran que no ha mantenido contacto con ellos desde hace meses.

“Dice que nos derivó a otras clínicas, pero es falso. A mí no me ha llamado desde abril”, denuncia una de las afectadas, que asegura haber gastado 9.000 euros en la clínica cerrada y otros 8.000 en un nuevo tratamiento. “Es un embustero”, añade con indignación.

Desde ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat cerraba el reportaje con contundencia: “Dice que tiene los contratos firmados… claro que sí, y también el dinero de todos esos tratamientos que nunca terminó. Esto no es una clínica dental, es una auténtica vergüenza”.