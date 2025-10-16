Logo de telecincotelecinco
Un atraco a mano armada de cuatro encapuchados desata el pánico en un centro comercial de Toledo: un hombre resultó herido

  • Los sospechosos habrían huido del lugar de los hechos sin que se hayan esclarecido detalles sobre el delito

  • El asalto se ha producido en el establecimiento de MediaMarkt en el parque comercial La Abadía

ToledoVarios individuos han asaltado este jueves el establecimiento comercial de MediaMarkt en el parque comercial La Abadía, provocando un herido. Se trata de un hombre de mediana edad, cuyos datos de filiación no han trascendido, y que ha sufrido una contusión en la cabeza.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.02 horas, cuando un grupo de entre 3 y 4 sujetos ha irrumpido en el establecimiento comercial encapuchados y portando armas de fuego.

Al lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia, así como agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

Según los primeros datos, los sospechosos habrían huido del lugar de los hechos sin que se hayan esclarecido detalles sobre el delito.

