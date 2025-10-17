El cadáver ha aparecido flotando junto a las rocas en torno a las 14:25 horas

Los bomberos han rescatado el cuerpo de un hombre, un vecino de Monte de 67 años que realizaba pesca submarina en La Maruca. El cadáver ha aparecido flotando junto a las rocas. Unas personas que iban paseando por la zona han dado el aviso al 112 en torno a las 14:25 horas.

La Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar para custodiar el cuerpo hasta que llegó el juez y hacer el levantamiento del cadáver. Según el ‘Diario Montañés’, las primeras pesquisas apuntan a que el hombre ha sufrido un accidente cardiovascular mientras realizaba la actividad deportiva.

Los principales riesgos que pueden surgir con la pesca submarina son el efecto de presión sobre el cuerpo y la falta de oxígeno en la sangre. Por eso, es de vital importancia seguir unas reglas de seguridad para evitar incidentes como hacer cursos de apnea, nunca hacerlo solo, beber agua entre inmersiones y señalizar siempre la posición con una boya sobre el agua, entre otros.