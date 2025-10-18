Acepta 30 años de prisión por agredir sexualmente a sus cinco sobrinos menores de edad en Ceuta

El hombre, que ha reconocido los hechos, también tendrá órdenes de alejamiento e incomunicación con las víctimas de hasta 20 años

CeutaUn hombre, que se encuentra en prisión preventiva, ha aceptado una pena de 30 años de prisión por seis delitos de agresión sexual continuados a sus sobrinos, todos ellos menores de edad, entre los años 2020 y 2022 en una vivienda familiar en Ceuta.

Según han informado fuentes judiciales, tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa han alcanzado un acuerdo después del reconocimiento de los hechos por el acusado. El caso está visto para sentencia, a la espera de que el juez dicte la misma.

Cinco años de libertad vigilada

Las fuentes han señalado que el reconocimiento de los hechos por parte del hombre ha evitado que testificaran hasta siete testigos así como de agentes de la Policía Nacional y peritos del Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma.

El hombre también tendrá órdenes de alejamiento e incomunicación con las víctimas de hasta 20 años y otros 25 años más de inhabilitación especial para trabajar con menores de edad, así como cinco años de libertad vigilada.

El acusado ha reconocido hasta seis delitos de agresión sexual a menores de edad, con el agravante de que era el tío de los niños, todos ellos menores.