11 OCT 2025 - 19:42h.

"No basta con expresar rechazo al uso de mujeres como si fueran mercancía, si luego no hacen nada por ellas", critica el MFM

Las manifestantes creen que se necesitan políticas "abolicionistas" para proteger a las mujeres, reducir la demanda y desmontar la industria

MadridMientras siguen resonando en la actualidad política los escándalos sexuales del PSOE, el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) se ha manifestado este 11 de octubre y pide avances para abolir la prostitución, así como implementar medidas específicas "contra los puteros".

Así lo ha dicho una representante de este colectivo durante la concentración que ha tenido lugar en la madrileña Plaza de Callao. Recordamos que las autoridades siguen luchando contra la trata y explotación sexual, como en el caso de la red que cayó en Gandía.

Según las palabras de la mujer asistente a la protesta, exigen la "desarticulación del proxenetismo" y acabar con quienes consumen la prostitución, pues "son los que mantienen viva a la industria criminal", ha argumentado.

Desde el MFM avisan al Gobierno de España de que tendrá un "otoño caliente" si no da pasos para instalar un modelo abolicionista que sirva para ponerle fin al "sistema prostitucional". En este sentido, han enviado una carta a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto a Vox.

Quieren que se apruebe una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) como "el marco necesario para proteger a las mujeres y poner fin a la impunidad de proxenetas y demandantes" del servicio sexual.

En este sentido, han denunciado el incumplimiento del Gobierno para la implantación del modelo abolicionista en España en esta legislatura y ha reclamado "iniciativas reales". "No basta con expresar rechazo al uso de mujeres prostituidas como si fueran mercancías".

"No hacen nada por las mujeres, es hipócrita"

"La mayoría del parlamento condena la prostitución, pero luego no hace nada por las mujeres. Es hipócrita condenar los audios de Ábalos y Koldo y luego impedir la ley abolicionista", han recalcado. Para el MFM, una ley contra la trata es "insuficiente".

Consideran que es necesario reducir la demanda y desmontar la industria de la explotación sexual: "La ley solo de trata no conciencia a la sociedad contra esta forma de violencia sexual organizada, no ofrece garantías a las mujeres, proporciona un paraguas de legalidad a la industria proxeneta".

De la misma manera, las feministas han alertado sobre "la legalización encubierta de la mercantilización de las mujeres con la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025, Real Decreto 10/2025, de 14 de enero), de la 'prestación y concertación de servicios sexuales', lo que avala incluso al proxeneta que 'concierta'".

En esta línea, han recordado que un país que incluye la prostitución en su fiscalidad y en la riqueza nacional es "un Estado proxeneta". Así, han añadido que "la despenalización de la tercería locativa y del proxenetismo meramente lucrativo han convertido nuestro país en uno de los principales destinos y lugares de tránsito para la explotación sexual".

"Putero, game over"

Igualmente, el MFM ha explicado que la estrategia abolicionista "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución y garantiza los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral, como regularización administrativa, vivienda, renta básica, formación, empleo, atención a la salud física y psicológica".

El colectivo ha puesto en marcha una campaña de concienciación social con el lema 'La prostitución no es un juego: putero, game over'. Con ella, el movimiento pretende "sensibilizar respecto a la banalización de la violencia sexual, de la prostitución vista como 'un entretenimiento' y del consumo de violencia pornográfica".