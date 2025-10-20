La convocatoria promociona alcohol gratis a los menores que traigan "amigas"

El problema de los menores de edad con el alcohol: comienzan a consumir a los 14 años sin ser conscientes de los efectos que tiene

Preocupación en Ibiza por la organización de un botellón para el 30 de octubre en el que se convoca a menores a partir de 11 años prometiéndoles que "va a haber todo lo que te imagines", algo que incluye alcohol y vapeadores. El Consell de Ibiza ha lanzado un aviso a los municipios para que estén atentos y a las familias para que mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre estos riesgos.

Bebidas alcohólicas a 2 euros

A través de publicaciones en un perfil de Instagram, los convocantes llevan días animando la participación de los menores mediante un código QR y mensajes con la lista de precios de las consumiciones y ofertas de bebidas gratis o 2x1 si llevan a "amigas": "Para los que compren bebida para (sic) ayudarnos podrán beber gratis con 1 amiga!!!!! Y si llevas dos bebidas 2 amigas!!!!"

Los organizadores de este botellón ilegal también han fijado una serie de reglas para los participantes entre las que destacan la obligación de acudir al evento disfrazados o basta "con una máscara o maquillaje".

Los mensajes en Instagram también ofrecen otras recompensas a los menores al asegurar que "quien nos quiera ayudar vendiendo vapers en el botellón mandar mensaje por priv" (sic).

Los animadores del evento han hecho pública la lista de precios de las bebidas y "bolsas de chuches". También la toma de fotos a los participantes a pesar de ser menores o una curiosa oferta de un perfume para esquivar el olor a alcohol cuando regresen a casa.

Así, los combinados de alcohol tendrán un precio de 2 €, los refrescos 1,5 €, los zumos 1 € y el agua, que será gratis. La lista incluye "bolsas de chuches" a 1,50 €.

Los convocantes incentivan la participación asegurando que "estamos intentando que vendan vapers en el botellón". También trasladan la posibilidad de que "si pedís que os tomemos fts (fotos) os tomamos fts" (sic).

Para completar la lista de precios, los participantes en este botellón ilegal dirigido especialmente a menores a partir de 11 años, la organización anuncia que "si quieren perfume para quitar el olor del alcohol" lo tendrán gratis o pagando 0,50 €, sin explicar esta diferencia de precio.

Los organizadores han informado a través de su cuenta abierta en Instagram un cambio de fechas ya que, inicialmente, estaba previsto que tuviera lugar el viernes 31. Así, tras pedir perdón, aseguran que "vimos situaciones complicadas y lo pasamos al 30 (de octubre)".

Alerta desde el Consell de la juventud

El Consell ha recordado que se trata de una actividad ilegal y contraria a los valores y políticas de salud, convivencia y protección de menores que impulsa la institución. El anuncio, además, "supone un grave riesgo para la seguridad y salud de los jóvenes y transmite un mensaje completamente inaceptable".

El Consell ha comunicado la situación a los ayuntamientos para reforzar la coordinación institucional ante posibles convocatorias de este tipo y ha pedido a las familias que estén atentas y mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre estos riesgos.