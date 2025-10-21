El vuelo previsto esta mañana que salía desde Badajoz con dirección a Madrid ha sido cancelado

El golpe ha obligado a desembarcar a los 57 pasajeros que iban a bordo

El vuelo previsto esta mañana que salía desde Badajoz con dirección a Madrid ha sido cancelado debido a que el avión, que iba a despegar, ha sufrido un golpe con una estructura del aeropuerto pacense.

Aunque el golpe no ha tenido consecuencias para los pasajeros, el vuelo ha tenido que ser cancelado y ha obligado a desembarcar a los 57 pasajeros que iban a bordo.

El ala izquierda habría chocado contra un hangar

Según recoge el medio local Badajoz Hoy, el impacto se ha producido sobre las 9:20 horas de esta mañana, cuando un ala del avión, el ala izquierda, ha impactado con un hangar del Ejército del Aire durante las maniobras previas al despegue.

Al parecer, el avión estaba circulando por una zona poco conocida debido a las obras de la pista principal.