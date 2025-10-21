Los hechos han tenido lugar este lunes a mediodía

La madre de la víctma llamó al 112 y alertó de la agresión

La Policía Local de Palencia ha identificado a un menor de 12 años como presunto responsable de una agresión en el instituto contra otro de 15 años, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Los hechos se produjeron este lunes 20 de actubre a las 12:24 horas. La madre de la víctima al 112 para alertar de que su hijo había sido golpeado y pateado, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La víctima fue trasladada al Hospital Río Carrión

Una patrulla de la Policía Local medió entre ambas partes e informó de los derechos que les asistían mientras que el menor agredido fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión.