La Fiscalía ha decidido abrir una doble investigación tras la muerte de Sandra Peña: una contra el colegio y otra contra sus presuntas acosadoras

El emotivo homenaje del actor Fernando Tejero a Sandra Peña: "No te vamos a olvidar. Vuela alto"

Compartir







En el colegio de Sandra Peña, en Sevilla, continúa la consternación tras el suicidio de esta menor de 14 años que estuvo sufriendo más de un año acoso escolar por parte de unas compañeras. Hoy han aparecido en el colegio nuevas pintadas en las que se revelaba la identidad de las chicas. La familia de la víctima, quienes difundieron la imagen de la fallecida con el fin de que su caso no pasase desapercibido, han pedido calma ante la creciente indignación. La reportera Tatiana Domínguez se encuentra frente al colegio para explicar cuál es la situación en estos momentos.

Los padres de Sandra Peña han pedido que se calme la situación ante la aparición de nuevas pintadas en los muros del colegio. "Dicen que son pintadas que hace crecer la tensión y que aumenta la violencia, algo que quieren frenar de una vez por todas. No quieren más violencia en ninguna de las direcciones, por eso han pedido calma. De hecho, desde el colegio han trabajado rápidamente en las labores de limpieza de estos muros para poder tapar las pintadas que revelaban la identidad de varias menores".

"Lo último que se sabe del caso es que la Fiscalía va a abrir dos investigaciones: una hacia el colegio y la otra hacia las presuntas acosadoras. En caso de que se demostrase que el colegio incumplió ese protocolo contra el caso de acoso escolar que estaba atravesando la menor, la Junta de Andalucía dejará de transferir fondos, es decir, dejaría de ser un colegio concertado. Por otro lado, Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de hablar con la familia de Sandra. Han afirmado que se estaban planteando interponer una denuncia, lo decidirían esta tarde".

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio de una joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar, según han confirmado a fuentes del Ministerio Público. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima, según informa 'Europa Press'.

Asimismo, las mencionadas fuentes han precisado que aún no se ha recibido el atestado policial relativo a lo ocurrido y que estos expedientes constituyen las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Cabe enmarcar que este mismo lunes el Ministerio Público ha recibido la documentación realizada por inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Doble investigación

La inspección Educativa abrió una investigación para recabar toda la información sobre el caso que ocurrió en la calle Rafael Laffón. Así, se están recogiendo los testimonios de este centro privado concertado y el registro documental de las comunicaciones y actuaciones que han puesto en marcha. Algún anónimo, indignado por la muerte de la niña, que recibía "burlas y desprecios constantes" por varias de sus compañeras de clase, ha decidido ponerlo por escrito tomándose la justicia por su mano. Así ha quedado plasmado sobre los muros del colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla, donde estudiaba Sandra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras un fin de semana en que se han repetido las muestras de apoyo y cariño hacia Sandra, especialmente en el entorno deportivo, donde la joven participaba activamente, la advertencia lanzada por la Junta de Andalucía y su equipo jurídico ha copado toda mesa de debate: "el colegio podría perder el concierto si se confirma un incumplimiento grave en la protección de los menores".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

serjería fue quien decidi�ó poner en manos de la Fiscalía el caso de Sandra Peña para determinar si el colegio debería ser investigado ante las afirmaciones de muchos testigos de la falta del protocolo necesario ante un caso de acoso escolar. Además, también había muchas dudas sobre la responsabilidad de las menores acusadas como sus presuntas acosadoras. La Fiscalía finalmente ha decidido resolver ambos casos abriendo una investigación para el colegio y las alumnas.