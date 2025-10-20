Patricia Martínez 20 OCT 2025 - 15:10h.

La pequeña es la única chica que juega en el equipo y no es la primera vez que sufre estos comportamientos en el campo

El club deportivo Rois ha apoyado públicamente a la niña y ha lamentado lo sucedido

Padrón, A CoruñaAlba García es la madre de una pequeña de cinco años que juega en las categorías infantiles del C.D. Rois de Padrón, la única chica que juega en el club, y ha querido denunciar públicamente un nuevo episodio de discriminación machista por parte de otros niños con los que competía, en el último partido que se celebró hace unos días.

Alba ha contado que este no es el primer incidente con los jugadores de ese equipo. “El año pasado, los chicos de un equipo de fútbol de la misma liga se negaron a estrecharle la mano a su hija "por ser niña", denuncia. “Les dieron la mano a todos sus compañeros, pero la apartaron cuando intentó hacerlo repetidamente” ha relatado esta madre.

Y los ataques se han repetido este año, en el último encuentro: “Este año, dos chicos de ese mismo equipo se dedicaron a burlarse de su estatura, tocándole la cabeza, agachándose para medirle la pierna”. La madre de la jugadora detalla cómo se reían de ella, “se burlaban de la niña y uno de ellos bailaba pegado a su espalda mientras ella, mostrando su incomodidad por la cercanía física, se alejaba”, denuncia su madre, “unas actitudes que solo tuvieron con ella, la única chica del equipo”, explica.

Alba García lamenta que en ese momento el resto de jugadores ni los padres tampoco reaccionaron para frenar el comportamiento de los niños. Y destaca la actitud del club, el C D. Rois, de quien detalla que “nos demostró su apoyo en todo momento”. Alba ha querido contar públicamente lo sucedido para que situaciones como esta, “no se vuelvan a repetir”.

El club ha emitido un comunicado en el que lamenta lo sucedido

Por su parte, el club deportivo Rois también ha querido manifestarse públicamente sobre lo sucedido en el último partido enviándole ánimo y apoyo a la pequeña jugadora “porque su valentía, su entusiasmo y su forma de ser en el campo pueden más que cualquier mala experiencia” . “En nuestro club creemos firmemente en esta frase: "Yo, futbolista". Porque ser futbolista no depende del género, la edad ni la altura. Ser futbolista es tener pasión, esforzarse, jugar en equipo y disfrutar del deporte. Cada niña y cada niño que salta al campo con el corazón lleno de entusiasmo es, sin duda, un futbolista” han detallado en un comunicado público compartido en sus redes sociales.

El club lamenta profundamente “ciertas situaciones que, lamentablemente, a veces escapan al control de las entidades deportivas. Sabemos que muchas actitudes surgen fuera del terreno de juego, y por eso creemos que la educación es una tarea compartida entre familias, clubes y escuelas. Todos tenemos un papel importante en la construcción de un deporte más respetuoso, igualitario y seguro”, afirman.

Y también han querido agradecer el apoyo de “todas las familias que nos han acompañado en este camino. Nos han ayudado a transmitir valores, a formar personas y a aprender juntos —a veces con errores, a veces con aciertos—, pero siempre desde el compromiso, el respeto y el cariño”, explican en su comunicado. Desde el club insisten en que seguirán trabajando “para que el fútbol base sea un espacio seguro, inclusivo y enriquecedor”.