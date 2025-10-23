El estudio analiza más de 760.000 ingresos en hospitales públicos españoles

Andalucía, Extremadura y Navarra presentan las mayores tasas de mortalidad

Las comunidades autónomas con menor renta regional presentan una mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca, según un estudio presentado en el Congreso de Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y celebrado desde este jueves en Granada.

El trabajo, desarrollado con el apoyo t�écnico y metodológico de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria, ha analizado a 764.083 pacientes ingresados por esta patología entre 2016 y 2022 en 263 hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud.

Una enfermedad con gran impacto

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave que se produce cuando el corazón no bombea la sangre de forma adecuada, impidiendo que el organismo reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios. Afecta a casi un millón de españoles y tiene un alto impacto en la calidad de vida, además de una elevada mortalidad.

Según Carolina Ortiz, cardióloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y primera firmante del estudio, “ya se habían observado diferencias en la mortalidad por insuficiencia cardíaca entre distintas regiones de Estados Unidos y Europa”. Sin embargo, hasta ahora no se habían realizado estudios recientes en grandes poblaciones españolas que analizaran esas diferencias “teniendo en cuenta tanto el riesgo clínico de los pacientes como los factores sociales que influyen en la salud”, añade.

Desigualdades por renta y no por capacidad hospitalaria

El estudio examina cómo influyen las condiciones sociales y el tipo de hospital en la frecuencia de ingresos por insuficiencia cardíaca y en la mortalidad durante la hospitalización. Los resultados muestran “desigualdades relevantes” entre comunidades autónomas que no se explican por la complejidad o volumen hospitalario, sino por factores socioeconómicos.

“Las desigualdades de PIB per cápita sí se asocian a diferencias en la mortalidad ajustada, con mayor mortalidad en regiones de menor PIB”, indica Ortiz. La mortalidad ajustada por riesgo corrige diferencias de edad y enfermedades entre poblaciones para comparar en igualdad de condiciones, sin eliminar el riesgo individual.

Andalucía, Extremadura y Navarra, las más afectadas

Según los resultados, las comunidades con mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca son Andalucía, Extremadura y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que Madrid, Islas Baleares y el País Vasco registran las tasas más bajas.

El estudio, presentado en el marco del congreso de la SEC en Granada, pone de relieve la necesidad de reducir las desigualdades regionales y reforzar la atención cardiovascular en las zonas con menor renta per cápita.