ToledoEl próximo 30 de octubre se celebrará el juicio contra el acusado de seis delitos de homicidio en grado de tentativa a seis guardias civiles que fueron a detenerle en su casa de Villaluenga de la Sagra. El Ministerio Público pide 24 años de cárcel para el hombre.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2023, cuando hasta 15 agentes de la Guardia Civil se presentaron en su casa. Tras la negativa del acusado a dejar pasar a los agentes, tuvieron que forzarla con un ariete. Entraron los seis primeros y le dieron la voz de alto para que se detuviese el acusado, según 'Europa Press'.

"Os voy a quemar vivos", le dijo el acusado a los agentes

El hombre tenía preparados recipientes con gasolina y varios cócteles molotov. El acusado, desde el piso superior de la vivienda, vertió la gasolina en el suelo del vestíbulo mientras gritaba “os voy a quemar vivos”. Se trataban de botellas de vidrio de las de un litro de cerveza con gasolina en su interior y mecha de trapo en llamas. Una la lanzó contra la pared y el suelo de la entrada donde había vertido ya el liquido con anterioridad. Y la otra, contra los mismos, cuando salían de la casa al ver el fuego.

Las botellas provocaron “dos intensas deflagraciones” con llamaradas que provocaron quemaduras a los agentes y desperfectos en la ropa y zapatos. Uno de ellos pudo alcanzar un extinto y sofocar el fuego. El acusado frustró su arresto tras obligar a los agentes a replegarse fuera de la vivienda. El hombre estuvo en el interior de la casa durante tres horas arrojando artefactos como piedras, adoquines y discos de pesas.

Los agentes sufrieron varias lesiones

Uno de estos adoquines lo arrojó sobre otro agente que se cubrió con un escudo de protección, resultando herido en la mano y una contusión en la muñeca derecha. Otro guardia civil sufrió contusión dolorosa en el codo derecho, molestias por inhalación de humo y polvo de extinción de incendios.

Uno de los agentes resultó con contusión y eritema en la muñeca derecha, otro resultó con picor en brazos y piernas, otro con picor en brazos y cefalea y el sexto resultó con quemaduras superficiales en las piernas, molestias por inhalación de humo y polvo de extinción de incendios.

El hombre continúa en prisión provisional comunicada

El arresto se produjo sobre las 14:20 horas con la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad. Otros seis guardias civiles, se lograron entrar en la casa y reducir y detener al acusado. El 29 de noviembre de 2023 se decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza, situación en la que permanece. Se dictó un auto de procesamiento el 15 de enero de 2025, y se le ha recibido declaración con asistencia de Letrado e informado de sus derechos.

El examen médico forense que le realizaron el 7 de septiembre de 2024 concluyó que no estaba bajo los efectos de drogas, no tenía alteraciones en el juicio o rasgos disociativos. Pero el fiscal apunta que padece un trastorno de personalidad por consumo de sustancias estupefacientes por el que tenía parcialmente alteradas sus capacidades en el momento de los hechos.

El Ministerio Público señala que procede imponerle al acusado las penas de cuatro años de prisión por cada una de las tentativas de homicidio. Además, tres meses de multa a razón de seis euros por día y con la responsabilidad personal subsidiaria y, por cada uno de los delitos leves de daños, tres meses de multa, a razón de seis euros por día.