La víctima acudió con su amigo a la casa de un tercero el pasado 8 de octubre

Una fuerte discusión entre los tres desencadenó en su caída a más de cinco metros

Un hombre ha entrado en prisión por soltar las manos de su amiga de una barandilla en la que se sujetaba, a cinco metros de altura, según el Instituto Armado. La mujer huía de la casa por el balcón de un hombre que le amenazaba con una espada en L'Alcúdia, Valencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, cuando comenzó la investigación de la caída de una mujer desde un balcón a más de cinco metros de altura. Debido al golpe, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario donde estuvo ingresada varios días.

Se produjo una fuerte discusión

Los agentes dieron con varios testigos que aportaron detalles importantes para la investigación. Cuando la mujer mejoró de salud, le tomaron declaración.

Se descubrió que la víctima acudió a ese domicilio acompañada de su amigo para visitar a un tercer sujeto. Durante esa noche, se produjo una discusión entre las tres personas. En el intento de la mujer de abandonar la casa, el propietario le amenazó con una espada.

Su amigo le soltó las manos para provocar su caída

La víctima trató de huir por el balcón y quedó agarrada de la barandilla, En ese momento, su amigó se acercó y le soltó las manos para provocar su caída desde cinco metros de altura mientras el tercer hombre omitía las peticiones de socorro.

Los dos hombres implicados, de 55 y 56 años, fueron detenidos y se les imputó un delito de homicidio en grado de tentativa y uno de omisión del deber de socorro. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del homicida.

Los agentes de Policía Judicial de Almussafes han llevado a cabo la investigación, y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Carlet.