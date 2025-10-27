El presunto asesino de Ainhoa, la joven hallada muerta en la localidad murciana de Librilla, pasa a disposición judicial esta semana

El hombre que supuestamente asfixió hasta la muerte a su pareja este pasado domingo en la localidad murciana de Librilla pasa a disposición judicial esta semana.

Según informa Sofía Muñoz, si los investigadores concluyen esta jornada los trabajos declararía mañana y si no agotarían el plazo hasta el miércoles.

La pareja lleva cuatro años juntos desde que comenzaron a salir. Ainhoa, entonces, tenía solo 15 años y estaba en el instituto. Ahora llevaban ya dos años compartiendo piso.

La población de la localidad de Librilla está totalmente conmocionada

Ambos habían pasado algunos altibajos y hace unos días presuntamente decidían plantearse dejar la relación. Este pasado domingo, él acabó con la vida de su pareja e intentó posteriormente suicidarse sin éxito. El cadáver de la joven fue hallado sobre las 15:00 horas en un domicilio de la calle Totana.

La población de la localidad de Librilla está totalmente conmocionada, porque tanto ellos como sus familiares son muy queridos y muy conocidos. Nadie se explica en el municipio qué ha podido pasar. El Ayuntamiento ha decretado cinco días de luto oficial.