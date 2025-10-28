Jenifer Moreno 28 OCT 2025 - 10:53h.

La banda que robó los objetos incautados fue desarticulada en 2024, informa la Policía

Detenidos en Madrid doce miembros de una red que robaba a personas mayores con el "abrazo cariñoso" por toda España

La Policía Nacional ha compartido las imágenes de un conjunto de relojes, cadenas, anillos y otras joyas que han sido incautadas tras desarticular una organización criminal que robaba por el método del ‘abrazo cariñoso’. A través de un vídeo, que han publicado en su cuenta de Instagram, pretenden dar con los legítimos propietarios para que puedan recuperar sus pertenencias.

“¿Reconoces alguna de estas joyas? Pues presta atención porque una podría ser tuya”, comienza diciendo en el vídeo una agente de la Policía Nacional mientras muestra varios relojes, cadenas, pulseras de oro, medallas y anillos.

Las joyas pertenecen a robos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024

La agente señala que todos los objetos han sido incautados después de que desarticulasen en 2024 una organización criminal que actuaba en toda España robando joyas por el método del ‘abrazo cariñoso’.

Los criminales que utilizan esta modalidad delictiva abrazan o acarician a sus víctimas, normalmente personas mayores, hasta arrebatarles las joyas sin que se den cuenta.

“Si has sido víctima de un robo por el método del 'abrazo cariñoso' entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, mira con atención por si una de ellas te pertenece”, apelan.

¿Qué hacer en caso de reconocer las joyas?

En caso de que algún ciudadano reconozca alguna de las joyas expuestas en el vídeo, debe enviar la denuncia y la fotografía del objeto al correo electrónico: cgpj.joyas@policia.es.

Una vez enviado este email, asegura la agente en el vídeo, la Policía Nacional se pondrá en contacto.