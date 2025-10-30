La víctima, de 80 años, viajaba sola y se separó del grupo por circunstancias que se están investigando

Una mujer de 80 años ha muerto en una remota isla de Australia después de que el crucero en el que viajaba la dejase atrás sin percatarse de que ya no se encontraba entre los pasajeros a bordo.

Lo que parecía una emocionante parada en la desierta Lizard Island, una reserva natural situada en la Gran Barrera de Coral, a 30 kilómetros de la costa de Queensland y conocida por su belleza y su entorno paradisiaco, acabó en una inesperada tragedia que dejó en shock a todos en el Coral Adventurer; el crucero en el que realizaban un lujoso viaje de 60 días.

Drama en el crucero: la octogenaria fue olvidada en la remota isla australiana

Todo ocurrió el pasado sábado cuando la embarcación, con capacidad para transportar a 120 viajeros y 46 tripulantes, así como distintas lanchas auxiliares para sus excursiones o emergencias, atracó durante la mañana en la citada isla. Allí, los ocupantes comenzaron a desembarcar para participar de la belleza de ese entorno natural y disfrutar de una excursión hacia el punto más alto de la isla, conocido como Cook’s Look, el cual provee una excelente perspectiva del impresionante paraje.

En ese recorrido, en plena caminata, la octogenaria, que viajaba sola, al parecer, y según circunstancias que ahora se están investigando para determinar la causa exacta de la muerte, se habría parado en un momento dado del trayecto, bien fuese para tomar un descanso o por algún percance ocurrido.

Mientras el resto del grupo siguió con la excursión y acabó volviendo después de la travesía al Coral Adventurer, la mujer de 80 años, sin embargo, no volvería al crucero.

En el crucero se dieron cuenta de su ausencia horas después de marchar

Al caer la tarde, aproximadamente entre las 18 y las 19 horas, según la reconstrucción de preliminar de los hechos, el crucero inició de nuevo la marcha para dejar Lizard Island. Todo ello sin que nadie se percatase de que entre los pasajeros a bordo faltaba ella, la octogenaria que acabaría falleciendo en la isla.

No fue hasta las 21:00 horas, aproximadamente, cuando la tripulación del Coral Adventurer advirtió que la mujer no estaba entre los pasajeros, tras lo cual se desataron inmediatamente las alarmas.

En medio de la incertidumbre, la inquietud, los nervios y la preocupación, la embarcación retrocedió en su recorrido y emprendió el camino de vuelta a la remota isla, dando aviso a las autoridades de lo que estaba sucediendo.

Según recoge ABC Australia, se inició entonces un dispositivo de búsqueda para el que se destinó también un helicóptero de la compañía ‘Nautilus Aviation’.

Pescadores que estaban en la zona con sus barcos pesqueros, según el citado medio, observaron cómo, cuando ya había caído la noche, tanto la aeronave como distintos trabajadores a pie trataban de buscar con sus linternas a la anciana en el interior de la isla.

“Se veían al menos siete personas con linternas peinando los senderos, pero las búsquedas se interrumpieron hacia las tres de la mañana", ha contado un navegante al citado medio australiano, dando cuenta de que las operaciones de búsqueda tuvieron que suspenderse aquel día y retomarse al día siguiente, ya en domingo.

Según escucharon en los avisos y las peticiones que realizaban por radio, buscaban a la mujer desaparecida en el interior de Lizard Island y el helicóptero, después de distintas batidas, hubo de retirarse ya sin el suficiente combustible y entre las malas condiciones de visibilidad de la noche.

Al día siguiente, desgraciadamente, el cuerpo sin vida de la octogenaria sería localizado, tras lo cual ahora se ha dado paso a una amplia investigación para tratar de determinar responsabilidades.

Las autoridades australianas investigan las circunstancias de la muerte

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) analiza lo ocurrido al tiempo en que desde la empresa encargada del Coral Adventurer, ‘Coral Expeditions’, han expresado sus más profundas condolencias y se han mostrado entregados a colaborar firmemente con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Nuestro equipo está en contacto con sus familiares y continuaremos acompañándolos en este difícil proceso”, ha señalado el director ejecutivo de la empresa en cuestión, Mark Fifield.

Ahora, se trata de determinar qué es lo que le sucedió a la mujer, por qué se separó del grupo y se quedó atrás: si sufrió algún problema de salud, si sufrió una caída accidental y si pudo haber sido rescatada con vida con un protocolo correcto en cualquiera de los casos.