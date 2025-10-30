El acto, que no había sido autorizado por la Universidad de Navarra, ha sido suspendido por el propio activista

Incidentes en las manifestaciones por la Flotilla: dos detenidos y 14 mossos heridos en Barcelona y cargas en Madrid

Al menos cuatro agentes de la Policía Nacional y un periodista han resultado heridos en los incidentes protagonizados este jueves en Pamplona por encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por un conocido activista.

Según han informado fuentes del cuerpo policial, ha habido además dos detenidos por su presunta participación en los altercados. Los incidentes se han registrado en el campus de la Universidad de Navarra -donde se iba a celebrar el acto de Vito Quiles, que no ha sido autorizado por la institución académica- y en las inmediaciones. Los encapuchados han lazado objetos y han cruzado contenedores, prendiendo fuego a algunos de ellos.

Además, un periodista de El Español ha sido agredido, según ha explicado el propio diario digital y se puede apreciar en un vídeo publicado por este medio. La agresión ha ocurrido en el campus de la Universidad de Navarra por parte de media docena de encapuchados, que le han propinado puñetazos y patadas, y han huido cuando la Policía Nacional acudía al lugar.

El consejero de la Universidad rechaza "categóricamente" los incidentes: "Es incompatible con la democracia"

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha rechazado "categóricamente" los altercados registrados en el campus de la Universidad de Navarra y en las calles adyacentes de Pamplona.

"La respuesta a la provocación de un agitador ultra mediante actos violentos absolutamente condenables resulta de todo punto incompatible con la democracia y además supone una contradicción intolerable. Más todavía porque el ámbito universitario debe constituir siempre un espacio de conocimiento, debate y formación crítica, en los que la discrepancia y la pluralidad sean expresadas desde el respeto", ha afirmado Juan Luis García.

El consejero ha señalado que "la violencia no tiene cabida en un entorno que está dedicado al aprendizaje, el diálogo constructivo y la reflexión, y por ello muestro mi solidaridad con la Universidad de Navarra y agradezco la responsabilidad demostrada en este lamentable episodio".

La Universidad condena los hechos

Por su parte, la Universidad de Navarra ha condenado los incidentes del acto, que no había sido autorizado por la institución académica y que finalmente ha sido suspendido por el propio activista. "Con la información disponible, no hay que lamentar graves daños personales ni materiales en la Universidad. Como es conocido, se había suspendido la actividad desde las 15 horas ante el riesgo de incidentes violentos", ha explicado en un comunicado.

La institución académica ha señalado que "los hechos sucedidos esta tarde no corresponden con los valores que esta institución promueve". "Reiteramos que la Universidad es un lugar de convivencia, diálogo y respeto en el que no tiene cabida la violencia", ha afirmado. Además, ha agradecido "el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el comportamiento ejemplar de la comunidad universitaria".