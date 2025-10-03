Elena Moral Esperanza Buitrago 03 OCT 2025 - 07:48h.

La Flotilla no ha logrado llevar la ayuda humanitaria a la Franja, pero ha conseguido hacer ruido. Tanto que miles de personas se han movilizado en todo el mundo en contra de su detención y pidiendo el fin de la guerra en Gaza. Desde América Latina, hasta África, Asia… y aquí, en España. En Barcelona las manifestaciones se han saldado con dos detenidos y 14 agentes heridos. En Madrid ha habido cargas policiales.

A la manifestación en Barcelona han asistido 15.000 personas en el momento de mayor afluencia, según datos de los Mossos.

Los dos detenidos en la Ciudad Condal deben afrontar las acusaciones de desórdenes públicos, daños, tenencia de artefactos incendiarios y atentado contra los agentes de la autoridad. Hay una tercera persona en la ciudad condal investigada por los mismos motivos.

Además, 14 agentes de los Mossos han sufrido contusiones de diversa consideración, en principio leves, a causa del lanzamiento "masivo" de objetos y dos de ellos, informa Europa Press, han tenido que ser trasladados al CUAP de Manso, donde se les ha realizado una valoración.

Carga policial en Madrid

En Madrid, la Policía ha cargado contra algunos grupos de manifestantes por la detención de la Flotilla al final de la protesta. Sobre las 22:00 horas, tras concluir la manifestación en la Plaza de Neptuno, se produjeron algunos incidentes cuando varios centenares de personas -algunas de ellas encapuchadas- permanecían en la zona y lanzaron objetos contra la policía.

Los antidisturbios hicieron uso de gases lacrimógenos y cargaron contra algunos de los manifestantes, que se dispersaron por la cercana calle de Cervantes, donde continuaron los incidentes.

Según testigos presenciales citados por la agencia EFE, por el Paseo de Recoletos un grupo de manifestantes volcó contenedores y cubos de basura y golpearon mobiliario urbano.

Durante las cargas policiales algunos de los manifestantes se dispersaron también en dirección a la calle de Atocha. Tras los incidentes una ambulancia hizo presencia en la zona.

Unas 10.000 personas, según cálculos de la Delegación del Gobierno, se manifestaron en Madrid para reclamar el fin del bloqueo a Gaza y la liberación de la flotilla que con 40 barcos y casi 500 voluntarios pretendía la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.

Gritos contra Isabel Díaz Ayuso

La marcha -que se había convocado en paralelo a las de muchas otras ciudades en España y el mundo- contó con la presencia, entre otros, de las dirigentes de Unidas Podemos, Ione Belarra, y Sumar, Lara Hernández, que corearon lemas como "Que viva la lucha del pueblo palestino".

También se ha escuchado "Ayuso sionista", en referencia al apoyo a Israel expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, con declaraciones como llamar "asamblea de facultad flotante" a la Flotilla.