Estíbaliz Galdós 31 OCT 2025 - 16:33h.

34 viviendas y más de una veintena de vecinos llevan dos días literalmente sin poder salir de casa

VizcayaUn error durante la ejecución de una obra ha terminado provocando un socavón que da acceso a algunas viviendas en Santurce, Vizcaya. Hay muchos vecinos desalojados y otros confinados en sus casas. Los operarios han montado una plataforma provisional para que los afectados de estas 34 viviendas puedan acceder a sus casas.

Algunos han pasado la noche en un hotel mientras que otros han preferido quedarse en sus viviendas, con lo que ello conlleva: llevan sin poder salir dos días.

Los vecinos, indignados con el dueño de la antigua lonja

Noche angustiosa el pasado miércoles para los vecinos de tres edificios en pleno centro de Santurcé. Pasadas las 20:00 horas de la tarde, la eliminación de un tabique maestro durante las obras que se realizaban en los bajos desestabilizaba el patio y el jueves los operarios decidían derribarlo por seguridad.

Los vecinos están indignados y culpan al dueño de la antigua lonja. "No tiene permiso de obra ni nada, se ha metido ahí a tirar los muros, que un desastre por parte de él", asegura uno de ellos. Y el propietario se defiende. "Yo he comprado eso, había un tabique que había que tirarlo”, insiste.

En total, 34 viviendas y más de una veintena de vecinos que llevan dos días literalmente sin salir ni a por el pan. Con grúas han podido sacar a los que tenían alguna urgencia y unas seis familias han sido realojadas en hoteles. Hoy trabajan para construir esta pasarela para que puedan volver a sus viviendas lo antes posible.