El joven de 22 años Daniel Waterman falleció a principios del mes octubre por las graves heridas causadas tras sufrir un accidente de coche, lo sorprendente del caso es que antes de morir despertó del coma en el que estaba sumido para informar a la Policía que fue su novia quien intencionadamente provocó el choque.

El fallecido viajaba de copiloto en el coche que conducía su novia, Leigha Mumby, por una autopista de Florida el pasado febrero cuando sucedió el choque.

La madre del joven afirmó que Daniel estuvo durante bastante tiempo en coma, pero poco antes de morir despertó y recobró la suficiente fuerza como para acusar a su novia de lo que supuestamente pasó en realidad.

"Recibirás lo que te mereces"

“No me importa lo que pase, recibirás lo que te mereces”, fueron las palabras de Leuigha segundos antes de chocar el coche en el que viajaban. Eso fue lo que le contó el joven a la Policía postrado en la cama del hospital, asegura FoxNews.

En el accidente Daniel se rompió el cuello, la espalda, la clavícula por tres partes diferentes, la pierna, el tobillo y se dislocó las caderas.

Antes de conocerse la declaración de Daniel, Leigha Mumby fue acusada de conducción temeraria con resultado de lesiones graves y agresión con arma mortal, pero se declaró inocente.

Tras la confesión del joven, la fiscalía elevó los cargos y fue ingresada en la cárcel, pero salió tras el pago de una fianza de 150.000 dólares.

El abogado de la familia asegura que “no fue un accidente. Las pruebas demostraron que ella no usó los frenos, el coche estaba acelerando en el momento del impacto”.

Además, en el momento del accidente Mumby se encontraba embarazada de un hijo de Daniel, bebé que ya ha tenido en la actualidad.

“Daniel estaba muy ilusionado, a punto de convertirse en padre de una niña”, aseguran desde el entorno del fallecido.