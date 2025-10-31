Rocío Amaro 31 OCT 2025 - 17:33h.

Jorge García Rojas sufrió un infarto mientras circulaba en bicicleta y mientras permanecía inconsciente en el suelo, varios desconocidos aprovecharon para robarle todas sus pertenencias

El hombre, licenciado en Bellas Artes y padre de tres hijos, intenta recuperarse del ictus y de la amarga constatación de que nadie acudió en su ayuda

SevillaJorge García recorre su ciudad en bici. Es su medio de transporte y a la vez su compañera. Su rutina, su libertad y su historia se escribe sobre esas dos ruedas. Pero ahora se la han robado. El pasado 24 de septiembre, mientras circulaba por el barrio sevillano de los Pajaritos, sufrió un infarto y un ictus cerebral. Se desplomó, perdió el conocimiento y permaneció en el suelo durante horas. Nadie acudió a socorrerlo. Cuando abrió los ojos, estaba solo y sin nada. Se lo habían robado todo, la cartera, el móvil, un cinturón y su bicicleta.

"Me desperté en medio de la calle, con el cuerpo medio paralizado. Todo lo que llevaba se había esfumado. Fue un desastre", dice Jorge. Pero su angustia no proviene solo de la pérdida material. La bicicleta, a la que tiene un afecto especial, llevaba años siendo su compañera de trayectos diarios. Los documentos personales y las tarjetas que estaban en la cartera quedaron inutilizados, pero ahora teme además las posibles consecuencias si alguien intenta identificarse con su DNI.

Por eso ha lanzado un llamamiento de ayuda en sus redes sociales: "pido ayuda a todos mis amigos y a todos los que me conocéis", porque nada le haría más feliz que recuperar su bicicleta.

Un mes de baja a la espera de una cita médica

Un mes después Jorge sigue esperando una cita con neurología mientras que se recupera de las secuelas físicas del ictus. Pero lo más complicado es curar las heridas que aún siguen abiertas y que no están a la vista. Esa sensación de vulnerabilidad, la desconfianza y el temor que le deja haber estado en el suelo, inconsciente, sin que nadie acudiera a ayudarle, nadie diera una voz de auxilio, y por contra, aprovecharon para desplumarlo: "sigo adelante por mis hijos. Es duro, pero tengo que seguir", asegura.

Para él esto de la resiliencia no es nuevo. Es artista, escultor, con muchos años de esfuerzo y trabajo detrás. Precisamente hace unos años contaba a Informativos Telecinco cómo se había licenciado en Bellas Artes. Antes de hacerlo (con especialidad en Escultura), trabajó en distintos oficios para sostenerse y perseguir su objetivo. Por eso, caprichos de la vida, terminó trabajando como limpiador en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla.

También repartió cartas en Correos y trabajó en fábricas de vidrio y cerámica. Todo mientras estudiaba, así que la licenciatura que debía haber terminado en el año 2007 la finalizó en 2013. Con esto lo único que queda raro es que Jorge no se rinde fácilmente ante los obstáculos. Justo lo que ahora tiene delante, su nuevo motivo de lucha, recuperarse de un ictus mientras lidia con la pérdida de sus pertenencias de la forma más cruel en plena calle de Sevilla.

Colaboración ciudadana

Desde aquel día, Jorge espera alguna respuesta. La bicicleta y los documentos que contenía son esenciales para él, y cualquier información que pueda llevar a su recuperación sería de gran ayuda. "No sé para qué lo quieren, pero sería fantástico recuperar al menos la bicicleta. Tiene un valor sentimental enorme", comenta.

Aquel día de septiembre Jorge no solo perdió sus pertenencias, sino que también perdió un poco de fe en la humanidad. Inconsciente y tirado en la calle sin recibir ninguna ayuda. Eso es todo lo que recuerda. Pero ha decidido seguir en pie, a pesar de que esta historia la cuenta desde su cama, aquejado aún de todo lo sufrido.

Por delante aún le queda mucho trabajo para volver a la normalidad, "temo incluso perder el trabajo", dice. Como muestra del miedo que se ha instaurado en él y de la desconfianza que desde entonces siente por todo lo que le rodea.