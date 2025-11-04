Gonzalo Barquilla 04 NOV 2025 - 17:45h.

El nuevo plan de Interior refuerza la búsqueda de desaparecidos de larga; incluye a familias como la de Ana Belén Jiménez Armiñana

El caso de Ana Belén Jiménez Armiñana en Villarrobledo: 31 años de silencio y sospechas

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presentó este pasado lunes en Madrid el II Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas (2026-2029), centrado en la atención a las familias afectadas por desapariciones de larga duración y que incluye medidas novedosas como la creación del registro 'Derecho a desaparecer', nuevas herramientas tecnológicas de investigación y la unificación de alertas y cartelería oficial.

Entre los grupos de familiares participantes se encuentra la familia de Ana Belén Jiménez Armiñana, la menor cuyo rastro se perdió hace 31 años en Villarrobledo, en Albacete, y cuyo caso continúa sin resolverse. Así lo confirma a la web de 'Informativos Telecinco' Carmen, la hermana de la adolescente desaparecida. Según ha explicado, confía en que las nuevas medidas establecidas puedan ayudar a encontrar respuestas.

"Es un paso importante. En este sentido, quiero agradecer la ayuda de la Fundación QSD Global, de Paco Lobatón, por su lucha y apoyo para conseguir este logro. Recientemente hubo unas jornadas en Sevilla que reivindicaban las nuevas medidas. Es algo que da esperanza, tanto en mi caso como en el de muchas otras personas que atraviesan la misma situación. Confiamos en que dé sus frutos", precisa Carmen.

Aina Calvo: "Debemos dar una respuesta a quienes continúan sin saber qué pasó con su ser querido"

Aina Calvo destacó durante la presentación del plan, ante asociaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes de instituciones implicadas en este fenómeno, la importancia de esta labor: "Debemos dar una respuesta a quienes, después de muchos años, continúan sin saber qué pasó con su ser querido. Debemos seguir trabajando con la máxima consideración posible al lado de las familias para mitigar en lo posible una situación tan dolorosa".

El documento del nuevo plan estratégico continúa la labor iniciada con el I Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024), presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 4 de marzo de 2022 y que se ha convertido en una referencia para todas las instituciones implicadas en el fenómeno de las desapariciones. La Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior ha dirigido la elaboración del plan, que cuenta con una dotación presupuestaria de 5,1 millones de euros, lo que supone un incremento de tres millones respecto al primero.

El texto recoge las aportaciones del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en seguridad ciudadana (Policía Nacional, Guardia Civil, , Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra), así como las de fundaciones y asociaciones representativas de personas desaparecidas.

Cinco líneas de acción y más de 100 medidas

El documento marca cinco líneas de acción prioritarias, de las cuales cuatro ya estaban incluidas en el primer plan: prevención y sensibilización; formación; medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos; y atención a familiares y allegados al tercer sector social. Se incorpora una quinta línea de acción de colaboraciones nacionales e internacionales, hasta ahora repartida dentro de otros objetivos. De estas grandes líneas derivan 13 objetivos, de los que dependen a su vez 102 medidas que deberán implantarse en el periodo de vigencia del plan, entre 2026 y 2029. Esto es lo que señala Interior:

La línea de prevención y sensibilización prevé el diseño de campañas para actuar sobre los colectivos más vulnerables, especialmente mayores con enfermedades neurodegenerativas y menores de entre 13 y 17 años, un ámbito que tendrá en cuenta el uso de redes sociales. También se desarrollará un registro nacional de personas denominado “Derecho a desaparecer” y se impulsará la creación de un estatuto básico de la persona desaparecida.

En el apartado de formación se continuará el camino trazado en el plan anterior de formación de agentes, con atención especial a las unidades de Policía Judicial, y se incrementará la presencia en los centros de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de otras instituciones públicas y privadas, como la judicatura o el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, entre otros.

Dentro de las medidas tecnológicas, el plan prevé potenciar el uso de herramientas predictivas en las unidades territoriales y plantillas de investigación, y se promoverá un nuevo desarrollo para disponer de una herramienta inteligente y multirrespuesta. Se intensificará la mejora de las alertas y de la cartelería, animando a la colaboración ciudadana y a la realización de simulacros para transmitir a la opinión pública las capacidades que se despliegan en los dispositivos de búsqueda e investigación. Entre otras actuaciones, se potenciarán los estudios lofoscópicos de personas desaparecidas de “larga duración” y se buscará la armonización de la Base de Datos Policial de Identificadores Obtenidos por ADN.

La línea de atención a familiares fue una de las prioritarias del primer plan, que ejecutó todas las medidas previstas en ese ámbito, y ahora impulsará las investigaciones de los casos de larga duración y continuará el apoyo a todas las fundaciones y asociaciones, incrementando la frecuencia de las reuniones. El texto aboga, además, por la aprobación de un código deontológico, la actualización del mapa de recursos y la cooperación con diferentes organismos, como el Centro de Referencia del Alzheimer (CREA).

El apartado de colaboraciones nacionales e internacionales nace con el objetivo de difundir en la Unión Europea los procedimientos y protocolos que han funcionado en España. El CNDES trabajará para su incorporación a organizaciones supranacionales en el ámbito de las personas desaparecidas, especialmente de protección a los menores, y estrechará sus lazos con otros centros homólogos para compartir procedimientos y buenas prácticas.

Nuevo Protocolo Unificado de Actuación

El Ministerio del Interior presentó también 3 de noviembre el nuevo Protocolo Unificado de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, resultado de más de dos años de esfuerzo compartido entre el CNDES y los Cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra).

“La experiencia nos ha demostrado que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan juntos, coordinados y comparten procedimientos, los resultados mejoran exponencialmente”, ha explicado la directora del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, Pilar Muniesa. El nuevo documento se incorporará a los procedimientos internos de actuación propios en cada cuerpo policial.

El documento establece una definición general de persona desaparecida y modifica la categorización de las desapariciones, que se considerarán conscientes (las denominadas antes voluntarias), involuntarias y delictivas. Se regulariza, además, la cartelería oficial, que será única para las publicaciones de alertas de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, facilitando el derecho de supresión y el borrado de la huella digital.

En la misma línea, el protocolo establece un sistema único de gestión de alertas que responderá a los criterios de operatividad, riesgo para la vida de la persona desaparecida y oportunidad policial, y que contemplará dos niveles de gravedad: Alerta desaparición y Alerta alta vulnerabilidad.

Se seguirán mejorando los canales de comunicación de los centros de acogida de menores con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la implantación de formularios únicos de denuncia, y se diferenciarán las misiones de los distintos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de las personas desaparecidas, con el objetivo de que las familias cuenten con un interlocutor permanente y único para cada caso.