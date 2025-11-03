Miguel Salazar Madrid, 03 NOV 2025 - 17:25h.

Héctor, el dueño de la tienda de golosinas, ha relatado cómo se produjo su detención

Detienen a un comerciante por vender cocaína en su tienda de golosinas de Barcelona

Compartir







Héctor, el dueño de una tienda de golosinas, fue detenido el pasado jueves por supuestamente vender cocaína desde el establecimiento situado en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra le sorprendieron durante el día le intervinieron 10 papelinas de cocaína y 2.250 euros en efectivo.

"Nunca me habían detenido. Nunca he tenido problemas con los vecinos, con la justicia ni con nadie", se defiende el hombre en 'El tiempo justo'. El establecimiento lleva abierto desde hace 11 años pero durante su arresto se cerró. Después de que la jueza dejase en libertad a Héctor, el dueño ha vuelto a abrirlo con más ganas, según comenta en el programa de Telecinco."Vino tanta gente que no pude pasar por la carretera", añade.

Su detención: "Sacaron a todos los niños y padres"

Héctor ha relatado cómo se produjo la detención. "Ellos [los agentes] llegaron aquí, sacaron a todos los niños y padres. Me han pegado a la puerta de mi local, no me dejaron salir a ningún lado", señala.

Siempre citando las mismas fuentes, los policías llegaron al lugar y lo inspeccionaron mientras Héctor no se podía "mover" de la zona donde estaba siendo arrestado. "Me dicen que lo encontraron en el congelador de los helados", explica como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La investigación continúa abierta. "Insisto en que eso no es verdad", apostilla, asegurando que no puede "ni justificar" su arresto. "La jueza me puso en libertad inmediatamente", señala. Además de las papelinas de cocaína, a Héctor le intervinieron 2.250 euros, lo que le habría generado un caos. "Me quitaron de mi bolso mil y pico euros, y de la caja 800 y algo. Ellos me cogieron todo ese dinero y lo pusieron en la bolsa, me han mezclado el dinero con eso que ellos dicen", comparte.