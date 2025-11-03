Pilar Sanz, consultora de marketing digital, aclara en ‘El tiempo justo’ sus polémicas palabras tras la oleada de críticas recibidas

‘El tiempo justo’ analizaba este lunes una de las polémicas más virales del fin de semana. Pilar Sanz, una empresaria del sector del marketing digital, publicó un vídeo en el que aseguraba no contratar a personas de izquierdas, argumentando que “no tiene que pedir perdón” por basarse en “una cuestión de valores”.

En su grabación, Sanz afirmaba: “No contrato a quien llama baja médica a una siesta emocional, ni a quien llama conciliación familiar a dejarte tirado por un drama que no era urgente. No es ideología, es cultura: el que trabaja conmigo se mide en compromiso y resultados”.

El fragmento, difundido en redes sociales, provocó un auténtico tsunami de reacciones, generando un intenso debate sobre ideología, conciliación y ética laboral.

Joaquín Prat entrevista a Pilar en directo

En directo, Joaquín Prat conectaba con Pilar Sanz para aclarar sus declaraciones. La empresaria explicó que el vídeo formaba parte de una estrategia de marketing y que existía una segunda versión, más matizada, que nunca llegó a publicar:

“Tenía grabadas dos versiones, pero lamentablemente los contenidos más polémicos son los que se hacen virales. No era un mensaje político, sino un gancho para hablar del compromiso en el trabajo”.

Prat le preguntó directamente si realmente pensaba que las personas de izquierdas eran “menos trabajadoras”. Sanz lo negó rotundamente: “En absoluto. Creo que hay gente comprometida en todos los ámbitos. No va de ideologías, va de profesionalidad y esfuerzo”.

El debate en plató: conciliación y responsabilidad

“Has tirado por el suelo la conciliación familiar y las bajas médicas, que tanto nos ha costado conseguir. No puedes decir algo así y luego decir que era solo una forma de expresarte”, le interpelaban desde plató a la invitada

Sanz reconoció la polémica y asumió la responsabilidad de sus palabras: “Cada acto tiene consecuencias. No hablaba de las personas que realmente necesitan una baja, sino de quienes abusan del sistema. Creo que eso existe, y no tiene que ver con ideología ni con género”.