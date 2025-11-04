Jenifer Moreno Europa Press 04 NOV 2025 - 10:12h.

El cuerpo sin vida de la víctima ha sido hallado en un domicilio del distrito zaragozano de San José

El suceso se investiga como un posible caso de violencia de género

La Policía Nacional ha hallado muerta a una mujer de 49 años en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado con varias heridas de arma blanca en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes.

Un hombre, presuntamente su pareja, ha sido detenido como principal sospechoso, según publica 'Hoy Aragón'.

La Policía ha acordonado la calle y ha prohibido el paso entre las calles Santa Rosa y Monasterio de Samos, mientras el grupo de Homicidios trabaja el interior del domicilio para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Sería el primer crimen machista en Aragón en 2025

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían ya 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.329 desde que comenzaran las estadísticas, según los datos actualizados de la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista.

En Aragón sería el primer crimen machista registrado este 2025, ya que el último tuvo lugar en diciembre de 2022.

El 016 atiende las 24 horas del día

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.