El acusado de matar a su pareja en Zaragoza este martes se atrincheró en la vivienda: los agentes tuvieron que entrar por la fuerza

El hombre acusado del presunto crimen machista en Zaragoza ha sido detenido

24 horas después del último crimen machista, ocurrido en Huelva, hay una nueva víctima de la violencia de género. En la mañana de este martes, una mujer ha sido asesinada por su pareja en Zaragoza. Los vecinos escucharon la pelea y llamaron a la policía.

Según ha informado Patricia Vallés, periodista de 'Informativos Telecinco' presente en el lugar de los hechos, el hombre ya se encuentra detenido. Habría asestado varias puñaladas con un arma blanca a la víctima, de 49 años.

Ahora mismo hay una investigación en curso, por lo que se desconoce si el presunto asesino contaba con antecedentes. Los hechos han ocurrido en una vivienda del número 23 de la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José.

El hombre se encontraba atrincherado y no cooperaba en el interior de la vivienda

Los residentes del bloque llamaron a la policía tras escuchar una fuerte discusión. Cuando la patrulla llegó, tuvo que acceder a la fuerza al domicilio, porque el hombre se encontraba atrincherado y no cooperaba en el interior.

Los agentes, una vez entraron, encontraron a la mujer con varias puñaladas en el cuerpo. Ni el presunto agresor ni la víctima figuraban en el sistema VioGén. En el interior tampoco se han encontrado enseres pertenecientes a niños, por lo que no tendrían hijos en común.

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de este presunto crimen machista cometido en la provincia de Zaragoza. De confirmarse, sería el segundo esta semana y elevaría a 36 las asesinadas este año y a 1.331 desde 2003.