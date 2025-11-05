El joven detenido de 29 años en la vivienda de Santa María de Gracia, Murcia, podría sufrir de trastornos mentales

Un hombre ha sido detenido por intentar degollar a su madre, en el barrio murciano de San Basilio. La mujer, de 58 años, permanece ingresada en la UCI, en estado grave tras sufrir la agresión este miércoles a primera hora, según ha informado fuentes policiales.

Los servicios de emergencias del 112 recibieron una llamada en torno a las 7:56 de este miércoles, alertando de que una mujer había sido herida en el cuello con un cuchillo y de que su hijo estaba en la puerta del apartamento.

El joven detenido de 29 años en la vivienda de Santa María de Gracia, Murcia, podría sufrir de trastornos mentales, según ha informado La Opinión de Murcia. Esta fuente ha explicado que un familiar de la víctima fue quién alertó a la Policía despu�és de recibir un mensaje del supuesto agresor en el que le avisaba de la necesidad de que viniera una ambulancia a la casa. El joven, sin embargo, no dijo que fuera el autor del ataque.

La mujer presentaba tres cortes en el cuello

Los agentes de la Policía Local de Murcia al llegar al lugar han detenido al supuesto agresor, indican a EFE fuentes cercanas al caso, aunque la investigación está a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, indican fuentes del cuerpo.

La madre del detenido, que se encuentra en estado grave, presentaba tres cortes en el cuello y tras ser estabilizada por sanitarios del 061 fue trasladada en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.