Un informe forense concluye que Ester Estepa, la última víctima de 'Dinamita Montilla', fue violada antes de ser asesinada en Gandía

Josefa, la madre de Ester Estepa, todavía se encuentra asimilando las conclusiones del reciente informe forense que concluyó que su hija fue violada antes de morir.

La sevillana desapareció en agosto de 2023 en Gandía, Valencia, y la última persona que la vio con vida fue José Jurado Montilla, conocido como ‘Dinamita Montilla’, un hombre con un largo historial de asesinatos.

Con Esther Estepa desaparecida ‘Dinamita Montilla’ se puso en contacto con la madre de la víctima para hacer indagaciones. “Me decía que buscaban a mi hija” afirma Josefa en El Español.

Fueron dos videollamadas de WhatsApp lo que recibió Josefa por parte de Montilla, en la primera colgó antes de que pudiese contestar, pero en la segunda “se identificó”.

"Me pregunt�ó que si habíamos denunciado su desaparición y si sabíamos algo"

“Me dijo que se había enterado de que mi hija había desaparecido, me preguntó que si habíamos denunciado su desaparición y si sabíamos algo”.

Además, asegura que el presunto asesino de su hija le “contó cómo se conocieron: en un albergue de Alicante, donde ella estaba ya y él llegó al día siguiente. Que estuvieron juntos cinco o seis días”.

Montilla se ganó la confianza de Josefa cuando me le dijo que no me preocupara “que la iba a buscar y que iba a dar con ella”.

‘Dinamita Montilla’ lo tenía todo estudiado y desde el móvil de su víctima le envió a Josefa “mensajes” haciéndose pasar por Esther.

No fue hasta el 2 de febrero de 2024 cuando unos senderistas localizaron un cráneo humano cerca de la carretera N-332. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Esther. En ese mismo lugar, se encontraron más restos óseos de la mujer.

Los agentes del Grupo de Homicidios arrestaron al sospechoso y le intervinieron todas sus pertenencias, incluido el móvil. Al inspeccionarlo, encontraron numerosas fotos y vídeos de sus rutas senderistas para subirlas a redes, entre los que hallaron siete archivos.

Móvil sexual

El móvil sexual tras la muerte de Ester surgió tras inspeccionar el del teléfono móvil de José Jurado Montilla, detenido en mayo de 2024 por la muerte de un joven estudiante de 21 años asesinado en Los Montes de Málaga.

En las fotos se veía el cuerpo desnudo de una mujer, con la cara tapada, sobre un saco de dormir en mitad del campo. Una de ellas evidenciaba una violación, aunque sólo se veía el pene del autor. Pese a la dificultad para identificarlo, existía un indicio aplastante: estaban en el teléfono móvil que utilizaba José Jurado. Él siempre ha negado el crimen.

Más de 120 años de cárcel

José Jurado Montilla fue anteriormente condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena --por acumulación-- la de 30 años.

Además, se le investiga en relación con la desaparición en marzo de 2024 de Francisco Pérez Bedmar, un anciano de 87 años en Almuñécar, Granada.